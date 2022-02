Systèmes de santé solides et résilients en Afrique : L’Oms vise Un milliard de dollars

Le système de santé en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé vise des systèmes de santé plus solides et plus résilients en Afrique. En effet, il s’agit dans le cadre d’un partenariat, de mobiliser un milliard d’euros d’investissements pour aider les pays à combler le déficit de financement dans la santé, à mettre en place des systèmes de santé résilients qui reposent sur des soins primaires solides, et à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé. Au moins 500 millions d’euros que la Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage à verser dans le cadre du partenariat lancé par l’OMS et la Banque européenne d’investissement (BEI).





L’idée est selon un communiqué de l’organisation, de rétablir, d’étendre et de pérenniser l’accès aux services de santé essentiels et d’accroître la protection contre les risques financiers, d’améliorer l’accès aux vaccins, aux médicaments, aux diagnostics, aux appareils médicaux et autres produits de santé, de soutenir des modèles novateurs de prestation de services de soins primaires, ainsi que d’investir dans du personnel de santé pour offrir des soins efficaces et de qualité. « Dans cette optique, la puissante alliance trilatérale entre la Commission européenne, la BEI et l’OMS s’appuiera sur l’engagement des partenaires à compléter mutuellement les efforts respectifs qu’ils déploient ».





S’agissant des objectifs communs du partenariat, « ils seront atteints en adoptant une approche impulsée et menée par les pays, en recensant les lacunes des systèmes de santé nationaux, en élaborant des stratégies d’intervention et des plans d’investissement correspondants, en investissant dans des projets et des programmes de santé, en réunissant des bailleurs de fonds, en appuyant la mise en œuvre et en surveillant l’impact ». « L’OMS est heureuse de s’associer aux partenaires africains, à la Banque européenne d’investissement et à l’UE, et de concilier cet investissement important avec l’expérience et le savoir-faire de l’OMS en vue de mettre en place des systèmes de santé résilients et de bâtir un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable pour l’Afrique », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé.