Tambacounda : L'hôpital régional et 3 districts sanitaires reçoivent des ambulances

Ce jeudi 29 décembre 2022, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’Action sociale a procédé à la remise de clés d’une ambulance Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) au profit de l’hôpital régional de Tambacounda et de trois (3) ambulances aux districts sanitaires de Dianké Makha, Kidira et Maka Colibantang.