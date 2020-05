Tambacounda : Trois nouveaux cas communautaires enregistrés, ce lundi

Nouveaux Cas Communautaires à Tamba

Après près d’une semaine, la région de Tambacounda a enregistré, ce lundi 11 mai, trois nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s’agit, des cas issus de la transmission communautaire dont les infectés n’ont pas encore été évacués au centre de traitement. Ce qui fait passer le nombre à 67 cas positifs dans la région.





Aux dernières nouvelles, sur les 64 patients enregistrés à Tambacounda depuis le début de la pandémie, 27 sont déclarés guéris et 37 sont sous traitement. Et le premier cas communautaire, un agent au centre hémodialyse, a aussi été testé négatif, ce lundi. Les 45 patients hémodialysés sont également testés négatifs et ont libéré le réceptif hôtelier après leur période de confinement.





A noter que ces trois nouveaux cas communautaires sont enregistrés juste une semaine après les opérations de déguerpissements pour la libération des emprises de la voie publique au marché central de Tambacounda.