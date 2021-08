Tension sur les lits : « Si on avait respecté la Convention d’Abuja (2001) la crise aurait pu être moindre »(Mouhamed Dia)

La tension sur les lits d’hospitalisation au Sénégal, touché de plein fouet par le variant Delta, est devenu un secret de polichinelle. Plus effarant encore dans cette crise sanitaire sans précédent, le Sénégal dispose de moins de 16 000 lits pour plus de 16 millions d’habitants. Du moins selon le consultant bancaire Mohamed Dia, qui estime que ceci est la conséquence du non-respect de la Convention d’Abuja de 2001.





« Cette crise nous a trouvés pas bien préparé. Et ce n’est pas juste le Sénégal. C’est tout les pays d’Afrique. Au Sénégal, par exemple, on a moins de 16 000 lits pour 16 millions d’habitants. Ça pose problème. Et durant la Convention d’Abuja en 2001, ils ( les gouvernements d’Afrique) étaient tous tombés d’accord qu’il fallait mettre 15 % de leur budget dans la santé », révèle l’expert financier sur le plateau de l’émission « Objection » de ce dimanche sur Sud Fm.