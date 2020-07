Test Covid-19 à la charge du voyageur : Les explications du colonel Ahmadou Moctar Dièye (Msas)

Fixé à 40 mille francs Cfa à la charge du demandeur, le coût exorbitant du test Covid-19 pour les voyageurs, a été dénoncé par beaucoup de Sénégalais. Invité de l'émission «Objection» de ce dimanche sur Sud Fm, le directeur du Laboratoire au ministère de la Santé, Colonel Ahmadou Moctar Dièye, a précisé que l'état du Sénégal ne subventionne pas lesdits tests.





«Les tests n'étaient pas facturés. Lorsqu'on a ouvert les frontières aériennes, on s'est rendu compte que certains pays exigent que les gens qui entrent sur leur territoire fassent des tests. Après, on a reçu beaucoup de demandes de Sénégalais et d'étrangers vivant parmi nous qui veulent entrer dans tel ou tel autre pays, mais on leur exige un test Pcr. Quand le problème s'est posé, il y a eu une réunion au niveau du ministère de la Santé avec les laboratoires», souligne-t-il.





«On a demandé aux laboratoires combien coûterait le test. Ils ont donné des prix ; il y a eu des discussions», a ajouté le colonel Dièye. À l'issue de celles-ci, «tenant compte du coup des réactifs, des machines, de la main-d'œuvre», informe-t-il, «il a été retenu que le coût du test pouvait être fixé à 40 mille francs Cfa».





«Il n'y a pas de subvention de l'Etat. Ces 40 mille, ils ne les paient pas à l'Etat, mais aux laboratoires», confie le colonel Dièye.