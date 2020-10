Test Covid à l’Aibd : La date d’application modifiée

Face à la multiplication des cas importés de Covid-19, le gouvernement avait pris un arrêté pour exiger que tout voyageur puisse avoir un test négatif de moins de 7 jours avant d’embarquer pour le Sénégal. Et qu’à partir du 1er novembre, toute compagnie qui débarque un passager sans test négatif valable va assurer son rapatriement.Seulement, le gouvernement vient de revoir la date de démarrage de l’application de cette nouvelle règlementation. Désormais, il n’est plus question d’attendre la fin du mois d’octobre.« En raison de la recrudescence des cas importés COVID-19, est d'application Immédiate, la circulaire 1723 rendant obligatoire le test RT-PCR COVID-19 pour tout passager embarquant dans un aéronef à destination du Sénégal », annonce le ministre du Tourisme et du Transport aérien, Alioune Sarr sur son compte twitter.