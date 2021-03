Thiès: 7 mille personnes déjà vaccinées

Après avoir accueilli son premier lot de près de 16 mille doses de vaccin, la région médicale de Thiès vient de recevoir d’autres d'Astrazeneca et des Sinopharm (2 ème lot). Réception faite par le médecin-chef de région.« Nous avons reçu aujourd’hui deux lots de vaccins d’abord, le premier lot de vaccin Astrazeneca qui était très attendu avec une quantité de 33 mille doses et les accessoires qui vont avec.Nous avons également reçu le complément de vaccins Sinopharm qui avait servi à démarrer la vaccination avec le personnel de santé. Le complément est de 9500 doses. Cela nous permettra de boucler la vaccination du personnel de santé qui doit se vacciner une fois encore. Car comme vous le savez tous, il faut se vacciner à deux reprises », explique Mama Moussa Diaw.Pour ce qui est de la campagne de vaccination, elle se déroule plutôt bien.« Nous sommes à 57% de personnel médical vacciné. Sur les autres cibles, il faut noter qu'il y a un peu de lenteur puisque le focus était mis sur les spécialistes de santé comme recommandé. Mais avec l'arrivée du deuxième lot, nous espérons bientôt boucler avec les acteurs sanitaires et nous engager résolument dans la vaccination de la population" a dit le Mcr.Et d'ajouter ' "Aujourd’hui, au niveau de la région de Thiès, nous avons dépassé le nombre de 7 mille personnes vaccinées. Sur ces 7000 personnes, les 6900 environ sont les personnels de santé".Après Dakar, Thiès est la région la plus affectée par le coronavirus mais selon les responsables médicaux, le taux de guérison est salutaire, ce qui expliquerait en partie le réajustement sur le couvre-feu et le calendrier sur les heures d’ouverture et de fermeture des marchés de 6 h du matin à 18 h.Les commerçants peuvent maintenant travailler de 6 h du matin à 22 h.