Touba: 36 cas communautaires, 01 décès et 02 cas graves enregistrés ce jour de la Tabaski

Au moment où les mesures barrières sont foulées au pied à Touba, le virus y gagne du terrain en cette période de célébration l'Aïd-El-Fitr. Le district sanitaire de la cité religieuse a enregistré ce jour de la Tabaski un record de cas positifs jamais comptabilisé dans cette "troisième vague de Covid-19".







Selon le bulletin journalier de ce mercredi parcouru par Seneweb, 36 personnes ont contracté le virus à travers la contamination communautaire. Un décès lié à cette pandémie a été noté ce jour et deux cas graves sont actuellement sous traitement.





Pour dire que la situation devient de plus en plus inquiétante à Touba aux yeux des autorités médicales. En effet, 142 patients sont suivis en ce moment à domicile et 07 autres sont internés au niveau des structures sanitaires.