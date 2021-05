Lutte contre la Covid-19: Les recommandations de l’Ambassadeur de la Chine aux Sénégalais

« Il nous faut rester vigilants ». L’invite est de l’Ambassadeur de la Chine au Sénégal Xiao Han. Il s’exprimait, ainsi, hier vendredi 14 mai, à l’occasion cérémonie officielle de réception du don de vaccins offerts par la République populaire de Chine à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Ce, en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et d’autres autorités sénégalaises.





Le diplomate chinois dit justifier son appel au vu de la recrudescence et de la variation du virus dans certaines régions du monde. Il s’y ajoute l’existence «toujours préoccupante du fossé vaccinal dont l’Afrique est toujours victime». Ainsi, dira l’Ambassadeur, « la bataille est encore loin d’être gagnée ».





Il a déclaré que cet «important» lot de 300 000 doses de vaccins et de seringues reçues, «est un profond soulagement et un grand soutien pour nos frères sénégalais étant donné que tout le monde attend avec impatience l’arrivée de ce nouveau lot de vaccins Sinopharm depuis déjà un certain temps ».





Quoique Xiao Han se félicite de la situation anti Covid-19 au Sénégal qui, selon lui, s’améliore de jour en jour. « Je me suis réjoui de voir que le peuple sénégalais apprécie beaucoup le vaccin Sinopharm pour son efficacité et son innocuité sachant que tout récemment qu’il a été homologué par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans ce sens, nous n’avons pas d’autre choix que de nous unir pour mener à bien ce combat ensemble. La Chine et le Sénégal en font un très bon exemple. On va continuer pour la victoire finale et le progrès humain », a soutenu l’Ambassadeur de la Chine au Sénégal.





Abdoulaye Diouf Sarr : « Depuis le 02 mars 2020, la Chine n’a cessé de manifester sa présence aux côtés du Sénégal »





Pour sa part, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a remercié le Président et le Gouvernement de la République populaire de Chine, «qui ont bien voulu offrir à notre pays ces vaccins d’une valeur inestimable à nos yeux ». «C’est un geste de grande solidarité que je magnifie, au nom du Gouvernement et du Peuple sénégalais », a-t-il insisté.





A l’en croire, ce pays œuvre inlassablement pour la consolidation des relations de coopération qui lient le Sénégal à son pays. «Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal, le 02 mars 2020, la Chine n’a cessé de manifester sa présence aux côtés du Sénégal, attestant ainsi des solides liens qui unissent nos deux pays. L’appui de la Chine a été financier et matériel, comportant notamment de nombreux équipements de protection individuelle au profit de nos personnels de santé et d’action sociale », a rappelé le ministre.





Le 17 février dernier, le Sénégal a réceptionné son premier lot de vaccins chinois d’un total de 200 000 doses. Lesquelles ont permis de démarrer les opérations de vaccination contre la Covid-19, le 23 février 2021.





A ce jour, 431916 personnes sont vaccinées dans le pays.