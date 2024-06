Touba : Pose de fistules artérioveineuses pour les hémodialysés

Les hémodialysés de Touba ont bénéficié de la pose gratuite de fistules artérioveineuses. Ils ne vont plus quitter la capitale du mouridisme pour cette intervention médicale à l'hôpital Fann de Dakar.









Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec ses partenaires, a opéré cent patients au niveau de l'axe Centre (Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) selon le Dr Malick Fall, chef de la Division de lutte contre les maladies non transmissibles.









L'équipe médicale, dont le professeur Magaye Gaye, chirurgien vasculaire à l'hôpital de Fann et à l'hôpital Abass Ndao, était ce vendredi au Service néphrologie de l'hôpital de Ndamatou de Touba.