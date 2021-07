Touba - Vaccins retournés" : Le médecin-chef Dr Mamadou Dieng dément

Une bonne partie de la population reste réticente à l'idée de se faire vacciner contre la Covid-19. Ainsi, les doses en souffrance au niveau de la ville sainte sont transférés au niveau de d'autres régions selon des médias.





Prenant part à l'inauguration des 03 postes de santé construits par "Touba ça Kanam", le médecin-chef de la région de Diourbel a fait des précisions de taille concernant cette rumeur.





Docteur Mamadou Dieng de préciser à qui veut l'entendre que " Les vaccins de Touba n'étaient pas rapatriés ailleurs. Je voulais préciser qu'on avait reçu une dotation de 30.000 doses au mois de février qui devrait périmer au mois de juin. Et jusqu'au mois d'avril /Mai, il y avait un stock qui était là et qui risquait de périmer ", explique le médecin-chef du district de la région de Diourbel.