Traitement Covid : Les plantes médicinales, l'autre "danger"

Depuis l'arrivée de la Covid, nombreuses sont ces personnes qui recourent à la médecine traditionnelle. Le phénomène s'est développé avec l'arrivée de la troisième vague. Surtout qu'il existe un déni de la maladie avec cette fameuse "grippe". La consommation des herbes, écorces ou infusion n'est pas sans danger. D'où l'urgence d'un contrôle.





"Nger", "Banta Maré", "Docteur"… des soigne-tout





Dans une vidéo, un vieux qui se dit être membre de la coordination nationale des tradi-praticiens du Sénégal explique une infusion qui selon lui "aide à lutter contre la Covid". Il s'agit d'un mélange de feuilles de cassia occidentalis appelé banta maré en wolof, le nger ou guiera senegalensis, le combretum glutinosum ou ratt et le vernonia amigdalina ou "docteur". Ces plantes sont réputées être très efficaces dans le traitement des symptômes en rapport avec la grippe.





Ndeye Marie Sow, la quarantaine et mère de famille, soutient l'efficacité de ces plantes. "Ces plantes sont efficaces, j'en consomme depuis des années. Lorsque j'ai attrapé une grippe récemment, c'est avec elles que je me suis soignée. Je ne suis pas allée à l'hôpital et pourtant je me porte mieux" dit-elle. Une adepte des plantes médicinales qui croit mordicus que ces plantes peuvent soigner la Covid.





Une croyance affirmée par ce vendeur de plantes logé près du stadium Iba Mar Diop de Dakar. S'exprimant sous anonymat, ce vieux de la cinquantaine drapé dans un boubou blanc, trouvé en plein marchandage confie : "nos grands parents se sont toujours soignés avec ces plantes. L'hôpital n'a jamais été une priorité parce qu'ils trouvaient tout dans la nature". Avec cette pandémie, il avoue que son chiffre d'affaires a connu une hausse. Ses clients achètent le plus souvent le "nger", le "banta maré" entre autres.





En plus de ces feuilles, les plus "modernes" choisissent le thé à base de citron, gingembre et miel. Un mélange qui selon ses adeptes donne de l'énergie et participe à soigner la perte du goût causée par la grippe.





Un risque sanitaire important





La consommation de ces plantes, bien qu'efficace selon ses adeptes, n'est pas sans dangers. Les risques surtout sanitaires se trouvent à plusieurs niveau. "Le danger avec les plantes médicinales est que dans une plante, on retrouve plusieurs molécules. Donc il faut une séparation avant la consommation. Chose que le tradi-praticiens ne font pas". Des explications du docteur El Hadj Matar Ndaw, généraliste, qui entrent en droite ligne avec celles de l'interne des hôpitaux Adama Diallo.





Selon ce dernier, le traitement prescrit par les tradi-praticiens se limite aux symptômes. "Les tradi-praticiens ne sont pas assez outillés pour connaitre la cause de ces symptômes. Ce qui fait que beaucoup d'entre eux viennent à l'hôpital dans un état grave et surtout avec une infection respiratoire."





Le docteur Ndaw précise en outre que ce traitement symptomatiques peut participer à la propagation du virus parce que rien ne garantit que les molécules composant la plante sont aptes à tuer le virus. En plus, poursuit le docteur Ndaw, "le dosage est aussi important dans un traitement et il est fait en fonction de plusieurs variables comme l'âge du patient, l'état de ses reins et de son foie". C'est pour ces raisons que beaucoup d'adeptes de ces plantes se retrouvent avec des insuffisances rénales.