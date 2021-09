Transparence dans la distribution des vaccins : «Il faut partager les détails sur les livraisons mensuelles», (Oms)

La 4e réunion du Groupe de travail des dirigeants multilatéraux sur la mise à l’échelle des outils Covid-19, s’est tenue ce 16 septembre 2021. Une occasion pour le Groupe de travail d’insister sur la transparence dans la distribution des vaccins.





«Les fabricants de vaccins doivent partager les détails sur les calendriers de livraisons mensuels pour toutes les expéditions de vaccins, en particulier pour Covax et Avat». Dans ses remarques, l’Oms a souligné son appel à un moratoire sur les doses de rappel jusqu’à la fin de 2021, à l’exception des personnes immunodéprimées, afin d’aider à optimiser l’approvisionnement des pays à faible revenu. «Il faut éliminer les restrictions et interdictions à l’exportation», note le communiqué.





Le Groupe de travail appelle tous les pays à «s’attaquer de toute urgence aux restrictions à l’exportation, aux droits de douane élevés et aux goulets d’étranglement douaniers sur les vaccins contre la Covid-19 et les matières premières et fournitures nécessaires à la production et à la distribution en temps opportun des vaccins». Cela, pour s’assurer que les doses parviennent aux pays qui en ont le plus besoin, en particulier les pays à revenu faible ou intermédiaire de la classe inférieure.