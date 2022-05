Transparence et redevabilité par rapport aux pandémies : Des acteurs mènent le plaidoyer à Ziguinchor

La gestion des fonds dans le système sanitaire, la transparence et la redevabilité surtout en cas de pandémie comme le Covid-19, ont été au centre d’une rencontre de réflexion d’acteurs de la santé au niveau communautaire. Ces acteurs plaident pour un dispositif d’anticipation des pandémies et des problèmes de gestion dans le secteur de la santé.



« Il faut un dispositif d’anticipation dans le secteur de la santé afin d’éviter des problèmes de gestion des pandémies et au niveau de ce secteur de façon large ». C’est du moins le plaidoyer mené par El Hadj Amadou Samb chargé de projet à Enda Lead Afrique Francophone section Enda Tiers Monde, et certains acteurs de la santé. Selon ces acteurs, la transparence et la redevabilité doivent être de mise dans le système de santé, surtout par rapport aux pandémies. La pandémie du Covid 19 doit servir d’exemple à tous les acteurs et responsables sanitaires pour changer la manière de faire et aller dans la transparence pour toute action de santé.



La présidente de la mutuelle de santé de la Commune de Ziguinchor, Rama Diédhiou Sané, souhaite une cohésion dans la gestion du système de santé. Prenant exemple du Covid, elle précise : « Nous avons entendu parler de milliards, lors de la pandémie de Covid-19, mais malheureusement nous ne savons pas où ces milliards-là sont passés et qui les a gérés. Nous, en tant que mutuelles de santé, nous entendons souvent qu’il y a de l’argent par rapport à la santé, mais nous n’avons jamais notre part".



La président des mutuelles de santé de la Commune de Ziguinchor fustige la maigre part de la santé par rapport aux mille milliards du budget.



« L’on dit que sur les mille milliards, les 30% appartiennent à la santé, c’est quand même une somme qui est très minime. En plus nous n’avons pas vu cet argent », déplore-t-elle.



Ainsi, pour tous ces manquements, ces acteurs approuvent et plaident pour un système clair et très fiable dans le système de santé pour une bonne gestion et aussi aller vers la transparence et la redevabilité sanitaire.