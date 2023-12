Transplantation rénale : 12 patients en attente

Pr Fary Kâ, président du Comité national du don et de la transplantation

Le Sénégal a réussi ses trois premières transplantations rénales les 26 et 27 novembre derniers. Cette prouesse a suscité l'attention et la reconnaissance du Président Macky Sall, qui l'a magnifiée dans son discours d'ouverture du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, lundi dernier, 27 novembre.





Le journal L'As rapporte que douze patients sont sur la liste d'attente pour recevoir une greffe rénale. Une annonce du Comité national du don et de la transplantation face à la presse hier.





A l'occasion, Pr Fary Kâ, président du Comité national du don et de la transplantation, a expliqué qu'il a fallu attendre huit ans avant d'obtenir ses résultats. "La transplantation sur le plan chirurgical n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de mettre en place une organisation qui permet à plusieurs équipes de travailler en synergie et qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la chaîne", a-t-il dit, justifiant les lenteurs.