Transplantation rénale : Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye relève les progrès du Sénégal

Listant les étapes déjà réalisées pour aller vers la transplantation très attendue par les malades insuffisants rénaux, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye s’est voulue très rassurante devant les députés en retraçant certaines réalisations pour faire aboutir le processus.





En 2020, on a pu ainsi noter la production de l’Arrêté N°2020-08677 fixant les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément pour le prélèvement et la transplantation rénale dans les établissements publics de santé et ses annexes portant sur les référentiels et procédures sur la transplantation rénale.





L’Appel à candidatures adressée aux EPS 3 s’en est suivi, puis en 2021, ont été effectives les visites d’information du CNDT aux Établissements Publics de Santé (Dantec 22/02/21, HMO(19/02/22), HOGIP(23/04/21), Hôpital Principal (12/04/21), Dalal Jam (27/04/21).





Afin de mieux informer la population, des journalistes ont bénéficié d’une formation sur le programme du don et de la transplantation rénale.





La reflexion menÉe avec les religieux islamiques a permis de disposer des textes favorables dans l'islam pour le don et la transplantation rénale. Il est déjà validé, mais le plus grand frein est levé avec le dépôt officiel de la candidature pour HMO-DANTEC (22/04/2022) et HOGIP (01/07/22), de même que HPD.





Dans quelques jours, l'évaluation du consortium Dantec-HMO (une partie du personnel de Le Dantec étant redéployé à HMO : néphrologie, immunologie et une partie de l’urologie) sera finalisée pour l’octroi de l’agrément.





Il est également prévu la mise à disposition d’une subvention aux EPS agréés pour la transplantation rénale pour les deux EPS ayant produit une manifestation d’intérêt à raison de plusieurs millions par EPS.