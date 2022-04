Travailleurs de la santé : l’État coupe les salaires des grévistes, la riposte se prépare

Le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé se retrouvent ce mardi pour un deuxième round de négociations. La première rencontre avait eu lieu le 10 mars dernier et n’avait pas mené à l’arrêt de la grève qui perturbe le fonctionnement des établissements publics de santé.



C’est dans ce contexte tendu que le gouvernement a décidé de couper les salaires des grévistes. Dans une circulaire datée du 8 avril, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, demande aux directeurs des structures sanitaires publiques de ponctionner la paie des grévistes au prorata de la durée de l’arrêt de travail.



Cette mesure a fait réagir les syndicats concernés. Vice-président de And Gueusseum, Sidiya Ndiaye admet dans les colonnes de L’AS que la mesure est conforme à la loi. Mais, s’empresse-t-il d’ajouter, elle ne les fera pas reculer dans leur quête d’une rémunération plus juste.



Dans le même journal, le secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDT3S), Cheikh Seck, promet une riposte de même ampleur. Il informe que les agents qui seront sanctionnés vont, par exemple, boycotter les vaccinations et feront de la rétention d’informations.