Travailleurs en grève à l'hôpital régional de Kolda : " Il n'y a pas de recrutement de faux médecins ici " (Directeur)

L'intersyndicale de la santé en mouvement d'humeur à Kolda, dénonce entre autres, "l'exercice de faux médecins dans la structure sanitaire". Ce que le directeur de l'hôpital n'a pas apprécié. Djibril Yansané est monté au créneau pour porter la réplique à l'endroit des blouses blanches et rassurer les populations.





" Il n'y a pas de faux de recrutements de médecins à l'hôpital régional ", a déclaré haut et fort le directeur. Pour Yansané, " l'exercice de la profession de médecin obéit à trois critères dont, être de nationalité sénégalaise, être titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine, et être inscrit à l'ordre des médecins. Face à ces critères, des dérogations sont faites comme c'est le cas dans les pays membres de la CEDEAO et aussi avec l'organisation africaine de la santé. Il signale qu'avec cette convention, des gens peuvent exercer ce métier.





De l'avis de Djibril Yansané, c'est un faux débat que les blouses blanches veulent installer pour cacher leurs véritables mobiles qui tournent autour des indemnités et autres primes. Des dus que la direction de l'hôpital promet de payer en fonction de la disponibilité des finances. Car, précise le directeur, " on priorise les fournisseurs pour éviter des ruptures de stock, avant de payer ces primes et indemnités que l'hôpital régional supporte difficilement".





A en croire Monsieur Yansané, " aucun médecin issu d'un faux recrutement n'exerce ce métier dans cette structure " qu'il dirige depuis 2019. Face à la presse, le directeur de l'hôpital régional s'est réjoui de l'acquisition d'une ambulance médicalisée grâce à la convention entre l'hôpital et la fondation Karamoko Sanoussi. Un véhicule flambant neuf qui s'active dans les évacuations sanitaires des malades qui ont besoin d'une assistance respiratoire, le besoin d'oxygène et de réanimation.