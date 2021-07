Troisième vague Covid : Il n’y a plus de lits de réanimation, les jeunes très touchés

Le Covid-19 circule à un niveau très élevé. Les services hospitaliers, notamment en réanimation, sont sous pression.



Au niveau des hôpitaux de Fann, Dalal Jaam et Principal, rapporte L'Observateur, les lits de réa-Covid destinés aux cas graves sont actuellement occupés.



D'après les informations fournies par Le Quotidien, "il y a plus de 45% de hausse de cas graves".



Il s'y ajoute que les jeunes, jusque-là relativement épargnés par le Covid, sont les plus touchés.



Avec la remontée des cas, c’est la course aux vaccins. 6% de la population sont vaccinés et l’on s’achemine vers une rupture de stocks.