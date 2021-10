Tuberculose : 1,5 million de morts en 2020

Baisse de la Tuberculose en 2020 selon L'Oms

Le rapport mondial 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la tuberculose dresse un bilan lourd de cette maladie dans le monde. Cela, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19. La crise sanitaire a, en effet, inversé des années de progrès mondiaux dans la lutte contre la tuberculose. Pour la première fois en plus d’une décennie, les décès dus à la tuberculose ont augmenté, note le communiqué de l’OMS rendu public.





Environ 1,5 million de personnes sont mortes de la tuberculose en 2020 (dont 214 000 parmi les personnes séropositives). L’augmentation du nombre de décès dus à la tuberculose s’est produite principalement dans les 30 pays où le fardeau de la tuberculose est le plus élevé. Les projections de modélisation de l’OMS suggèrent que le nombre de personnes développant la tuberculose et mourant de la maladie pourrait être beaucoup plus élevé en 2021 et 2022. Les difficultés à fournir et à accéder aux services essentiels de lutte contre la tuberculose ont fait en compte que de nombreuses personnes atteintes de tuberculose n’ont pas été diagnostiquées en 2020. Le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec la tuberculose et celles signalées aux gouvernements nationaux est passé de 7,1 millions en 2019 à 5,8 millions en 2020.