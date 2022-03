Tuberculose chez l’enfant et l’adolescent : Les lignes directrices actualisées de l’OMS

La Tuberculose chez l'Enfant et l'Adolescent

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en évidence de nouvelles recommandations centrées sur le patient en ce qui concerne le diagnostic, le traitement et la prévention. Les recommandations les plus récentes pour la prise en charge de la tuberculose chez les enfants concernent les tests diagnostiques qui sont élargis pour inclure les échantillons non invasifs, tels que les selles. Il y a aussi le test initial recommandé pour diagnostiquer une tuberculose chez l’enfant et l’adolescent qui est le diagnostic moléculaire rapide; le traitement recommandé des formes bénignes de tuberculose pharmaco sensible chez l’enfant et l’adolescent passe désormais de six à quatre mois, et celui de la méningite tuberculeuse passe quant à lui de 12 à six mois. « Cela favorise une démarche centrée sur le patient qui réduira les coûts de la prise en charge de la tuberculose pour les enfants, les adolescents et leurs familles » note l’OMS.





L’organisation mondiale de la santé notifie que les deux des médicaments les plus récents pour traiter la tuberculose pharmaco résistante (la bédaquiline et le délamanide) sont maintenant recommandés chez les enfants de tous âges, de sorte que les enfants concernés par cette forme de la maladie peuvent bénéficier d’un schéma thérapeutique exclusivement par voie orale, quel que soit leur âge. « De nouveaux modèles de prise en charge décentralisée et intégrée de la tuberculose sont également recommandés, ce qui permettra à un plus grand nombre d’enfants et d’adolescents d’accéder aux soins antituberculeux ou au traitement préventif plus près de leur lieu de résidence » note-t-on dans le document.