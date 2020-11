Ufr de Bambey : Mballo Dia Thiam et Cie engagent le combat contre la désactivation de la filière Santé communautaire

Mballo Dia Thiam dénonce la désactivation de la Filière Santé Communautaire

L’orientation dans la filière Santé communautaire à l’Unité de formation et de recherche (Ufr) de l’université de Bambey a été désactivée. Une mesure que dénonce avec vigueur le secrétaire général du Sutsas et président du syndicat d’enseignants Sutsas/And Gueusseum.





Il argue que cette décision survient au moment où le Sénégal a besoin d’agents communautaires pour faire face à la Covid-19.





Mais selon Mballo Dia Thiam, la bataille est engagée pour son annulation. «C’est un combat qu’on va mener, parce que non seulement nos camarades des Ufr ne se laisseront pas faire, mais aussi nous, au niveau du Sutsas/And Gueusseum, nous allons le porter», a-t-il déclaré.





Auparavant, le syndicaliste a renseigné : «Nous avons appris cette désactivation et cela nous surprend et nous étonne. Dans la mesure où, dans un ministère de la Santé et de l’Action sociale avec la pandémie du coronavirus, les médicaments n’ont pas permis de circonscrire la maladie, encore moins un vaccin qui n’existe pas. Donc, ce sont les comportements qui restent.»