UGB : Six UFR touchées par la Covid-19

Le coronavirus infecte l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.





Des enseignants, étudiants et personnel administratif, technique et de service de six (6) Unités de Formation et de Recherche (UFR) ont été testés positifs au Covid.





Il s'agit des premiers cas officiels dans une université publique, rapporte Le Quotidien qui donne la nouvelle.