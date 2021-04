Un variant "double mutant" suspecté de relancer l’épidémie en Inde

Hausse des cas de variants Mutants

L’Inde a recensé lundi un nouveau record de nouvelles contaminations: 273.810 cas sur 24 heures. C’est le cinquième jour d’affilée que le pays franchit la barre des 200.000 nouveaux cas. Une flambée de cas qui pourrait être due à la circulation d’un nouveau variant surnommé “double mutant”.





Détecté pour la première fois en décembre dernier, ce variant baptisé “B.1.617" a la particularité de présenter deux mutations spécifiques. La première, E484Q, proche du variant sud-africain et brésilien, est connue pour sa contagiosité, tandis que la deuxième, L452R, résisterait mieux aux anticorps, et donc potentiellement aux vaccins.

“De telles mutations confèrent une ‘fuite immunitaire’ et une infectivité accrue”, résumait fin mars le ministère de la Santé indien dans un communiqué.





Les jeunes plus touchés

À l’heure actuelle, la nouvelle vague de coronavirus sembler toucher plus de jeunes que les précédentes. Selon le chef du gouvernement local à New Delhi, 65% des nouveaux patients ont moins de 45 ans. À l’hôpital P.D. Hinduja National de Bombay, où il est consultant, Khusrav Bajan constate également l’hospitalisation “d’enfants avec des symptômes”. “L’an dernier, il n’y avait pratiquement pas d’enfants”, dit-il.





Dans l’État du Gujarat, le pneumologue Amit Dave décrit “une sévérité accrue” des symptômes touchant les poumons, le coeur et les reins, pour les patients jeunes. Un hôpital du Gujarat a mis en place le premier service pédiatrique de coronavirus de l’État.





La faute au nouveau variant? Pour l’instant, les experts estiment que davantage de données sont nécessaires. “Le séquençage renseignera sur le mutant qui émerge”, avance le virologue Shahid Jameel. “Mais cela n’enlève rien à tout ce qu’il faut faire par ailleurs, c’est-à-dire porter un masque et éviter les lieux bondés”.





Confinement d'une semaine à New Delhi

Face à la flambée de cas, les autorités de New Delhi vont imposer un confinement d’une semaine aux 20 millions d’habitants de la capitale indienne. La ville, qui est la plus touchée du pays et qui compte 1,3 milliard d’habitants, a recensé plus de plus de 25.000 cas sur 24 heures. Près du tiers des personnes testées étaient positives.





“Le système de santé de Delhi est au point de rupture. La situation de la Covid-19 est grave”, a déclaré le chef du gouvernement local Arvind Kejriwal. “Si nous n’imposons pas maintenant un confinement, nous allons au devant d’une catastrophe encore plus grande. Un confinement va débuter ce soir, jusqu'à lundi prochain”, a-t-il dit.





M. Kejriwal a précisé que les commerces allaient fermer et que les déplacements ne seraient autorisés que pour les personnes accomplissant une fonction jugée essentielle.

Ralentir la pandémie

“Le confinement ne mettra pas un terme à la pandémie mais il la ralentira. Nous allons profiter de cette semaine de confinement pour améliorer la situation dans les hôpitaux”, a-t-il dit, ajoutant que le système de santé était “sous pression” et “proche de ses limites”.