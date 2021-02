Un virus “presque identique” à la Covid-19 repéré au Cambodge il y a 10 ans

Un virus identique à la Covid-19 découverte 10 ans avant au Cambodge

Des prélèvements réalisés sur des chauves-souris au Cambodge en 2010 par des scientifiques présentent une grande similarité avec l’actuel SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de Covid-19, selon une étude rendue publique le 26 janvier dernier.

Les échantillons prélevés pour les besoins d’une étude du Muséum d’histoire naturelle de Paris et mandatée par l’UNESCO étaient stockés depuis 2010 dans un congélateur de l’Institut Pasteur de Phnom Penh, au Cambodge. Après les avoir analysés, les scientifiques ont découvert un virus quasiment identique au SARS-CoV-2.





Ces prélèvements avaient été réalisés sur des chauves-souris du genre Rhinolophus, fortement soupçonnées d’être à l’origine de la pandémie actuelle et que l’on trouve au Cambodge, au Laos, en Birmanie, en Thaïlande et au Vietnam.





Les chauves-souris citées dans l’étude vivaient dans une grotte dans la province de Steung Treng, au nord-est du Cambodge, à la frontière avec le Laos.

Dans un rapport publié cette semaine (qui n’a pas encore été examiné par des pairs), les scientifiques ont déclaré que les chauves-souris partageaient 92,6 % de la même identité que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la Covid-19.





Plusieurs sections du génome des chauves-souris “sont génétiquement plus proches du SRAS-CoV-2 que tout autre virus étroitement apparenté découvert à ce jour”, ont écrit les chercheurs.





Ils ont ajouté que leurs découvertes pourraient être cruciales pour découvrir l’origine du virus, et qu’une surveillance accrue des chauves-souris et autres animaux sauvages dans la région pourrait permettre de mieux se préparer à une prochaine pandémie.





Origine du virus

L’année dernière, des scientifiques de la province du Yunnan, en Chine, ont découvert des virus étroitement liés dans des échantillons prélevés sur deux chauves-souris Rhinolophus en 2013 et en 2019. Deux virus étroitement liés au SRAS-CoV-2 ont également été découverts en février de l’année dernière chez des pangolins javanais qui avaient été introduits illégalement dans le sud de la Chine.





Les scientifiques de l’Institut Pasteur ont déclaré que leur découverte “indique que les virus liés au SRAS-CoV-2 ont une distribution géographique beaucoup plus large que ce que l’on croyait auparavant, et qu’ils circulent probablement via de multiples espèces de Rhinolophus”.





L’Asie du Sud-Est, et non pas seulement la Chine, “pourrait représenter une zone clé à prendre en compte dans la recherche des origines du SRAS-CoV-2", ont-ils ajouté. La présence accrue de coronavirus dans cette région pourrait également expliquer une