[Sexo] Une étude révèle les facteurs indispensables à une relation épanouie

Y a-t-il des critères à respecter pour une relation sexuelle réussie ? Selon une étude américaine, trois facteurs ressortent pour avoir des rapports sexuels satisfaisants avec son ou sa partenaire.





Comment savoir si une relation sexuelle est meilleure qu’une autre ? C’est la question à laquelle l’université d'État du Missouri (États-Unis) a tenté de répondre. Dans le cadre d’une étude publiée en mai dernier dans la revue Sexuality & Culture, les chercheurs ont demandé à 78 participants d'âges, d'origines et d'orientations sexuelles variés, de définir ce qui fait un bon rapport sexuel pour eux.









En tête de liste : l’orgasme. Sur les 78 personnes qui ont participé, 49 estiment qu’il est essentiel pour avoir une bonne relation sexuelle. Certains participants mettent en avant leur propre orgasme, quand d’autres expliquent ne pas pouvoir prendre de plaisir si leur partenaire ne l’atteint pas. D’autres encore mettent en avant les bienfaits d’avoir un orgasme simultané avec son ou sa partenaire, ou encore d’en avoir plusieurs pendant un même rapport sexuel. "De nombreuses femmes minimisent l'importance de l'orgasme pour elles-mêmes en raison de leurs expériences antérieures sans orgasme", notent les chercheurs.





Trois critères importants





La connexion émotionnelle a elle aussi le vent en poupe, avec 52 participants affirmant qu’elle est un ingrédient essentiel pour une sexualité épanouie : "Il doit y avoir une composante émotionnelle. Cela ne peut pas être uniquement physique", ont expliqué plusieurs d’entre eux. Certaines personnes ont d’ailleurs précisé que cette connexion n’était pas forcément romantique. Vient ensuite l’alchimie sexuelle, difficile à définir de l’aveu même des chercheurs. Les participants l’ont globalement décrite comme un sentiment qui permet d’être suffisamment en confiance pour se laisser aller.