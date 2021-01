Une infection antérieure au Covid-19 peut procurer "cinq mois d'immunité"

Certains tests sont encore en cours d'exécution et les chercheurs affirment que leurs résultats seront mis à jour au fur et à mesure.





Les scientifiques ont découvert que les infections passées étaient liées à un risque de contracter le virus inférieur d'environ 83 % à celui des personnes n'ayant jamais eu de Covid-19.Mais les experts avertissent que certaines personnes attrapent à nouveau le Covid-19 - et peuvent en infecter d'autres.Et les responsables soulignent que les gens doivent suivre les règles de la vie quotidienne, qu'ils aient ou non contracté le virus.Le professeur Susan Hopkins, qui a dirigé l'étude, a déclaré que les résultats étaient encourageants, suggérant que l'immunité durait plus longtemps que ce que certaines personnes craignaient, mais que la protection n'était en aucun cas absolue.Il est particulièrement inquiétant de constater que certaines des personnes réinfectées présentent des taux élevés de virus - même sans symptômes - et risquent de le transmettre à d'autres, a-t-elle déclaré.Le professeur Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré que l'immunité contre le Covid-19 n'est pas "protectrice à 100%"."Cela signifie que même si vous croyez avoir déjà eu la maladie et être protégé, vous pouvez être rassuré : il est très peu probable que vous développiez des infections graves, mais il existe toujours un risque que vous puissiez contracter une infection et la transmettre à d'autres", a-t-elle ajouté."Maintenant plus que jamais, il est vital que nous restions tous chez nous pour protéger notre service de santé et sauver des vies".De juin à novembre 2020, près de 21 000 travailleurs de la santé à travers le Royaume-Uni ont été régulièrement testés pour savoir s'ils étaient atteints:- avaient actuellement le coronavirus- l'avait eu auparavantParmi ceux qui n'avaient pas d'anticorps contre le virus, ce qui laisse supposer qu'ils ne l'ont peut-être jamais eu, 318 ont développé de nouvelles infections potentielles au cours de cette période.Mais parmi les 6 614 personnes ayant des anticorps, ce chiffre n'était que de 44 nouvelles infections potentielles.Les chercheurs ont reçu différents éléments de preuve suggérant que ces personnes avaient été réinfectées - notamment de nouveaux symptômes plus de 90 jours après leur première infection, de nouveaux tests par écouvillonnage et des tests sanguins positifs.Les scientifiques continueront à surveiller les travailleurs de la santé pendant 12 mois pour voir combien de temps dure l'immunité.Ils examineront également de près les cas présentant la nouvelle variante - qui n'était pas très répandue au moment de cette première analyse - et observeront l'immunité des participants qui reçoivent le vaccin.Le Dr Julian Tang, expert en virus à l'université de Leicester, a déclaré que les résultats étaient rassurants pour le personnel de santé."Avoir le vaccin après s'être remis du Covid-19 n'est pas un problème... et va probablement renforcer l'immunité naturelle", a-t-il ajouté."Nous le constatons également avec le vaccin contre la grippe saisonnière."Nous espérons donc que les résultats de cet article réduiront l'anxiété de nombreux collègues travailleurs de la santé qui craignent de se faire vacciner deux fois contre le Covid-19".