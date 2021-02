Une polyclinique 5 étoiles à l’hôpital Principal pour réduire la facture des évacuations sanitaires

Une polyclinique de niveau hôtelier 5 étoiles sera bientôt érigée à l’Hôpital Principal de Dakar.D’après Le Soleil, l’objectif est pour le Sénégal de s’assurer une souveraineté sanitaire, avec plus d’équité sociale, et réduire les évacuations à l’étranger.Pour rappel, Macky Sall avait annoncé un plan d’investissement 2020-2024, d'un montant de 500 milliards, destiné à rendre le système de santé pérenne et plus résilient.