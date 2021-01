Une ville brésilienne plonge dans le chaos alors qu’elle pensait avoir atteint l’immunité collective

La 2e vague de Covid plonge une ville dans le Chaos

Le chaos règne à Manaus, ville brésilienne fortement touchée par la deuxième vague de la Covid-19. Pourtant, plus de 75% de sa population aurait été contaminée par le virus entre mars et octobre. La preuve que le principe de l'immunité collective n'est qu'un mirage?

La Suède a longtemps misé sur elle pour vaincre la pandémie de coronavirus. L'immunité collective veut que le virus circule librement dans la population pour que l'épidémie disparaisse une fois un certain stade, qui est estimé aux alentours de 70% des habitants, franchi.





Mais est-il possible de parvenir à cette immunité collective? Une ville au Brésil semble montrer le contraire. Selon une étude publiée dans la revue américaine Science le 8 décembre, 76% de la population de Manaus avait été contaminée par la Covid-19 entre mars et octobre. Les habitants pensaient donc avoir atteint l'immunité collective. Le virus s'est-il arrêté de se propager pour autant? Pas du tout, bien au contraire.





“Ici, c’est le chaos”

La commune brésilienne se trouve aujourd'hui dans une situation critique. "Les membres de ma famille tombent malades les uns après les autres avec des symptômes très violents. Moi, je croyais que j'étais immunisée car j'avais été déjà infectée, et donc que je ne l'attraperai plus. Ce n'est pas normal ce qui se passe ici. Les gens pensent que la vie suit son cours. Non, ici, c'est le chaos. Les gens luttent pour sauver leur vie", témoigne une habitante auprès de TF1.





Un médecin urgentiste ajoute que son service accueille des patients beaucoup plus jeunes avec des formes bien plus graves qu'au printemps dernier: "Nous perdons des patients de 18 ans sans comorbidité, et des patients de 23 ans, 28 ans, 36 ans. C'est très difficile. Alors on espère qu'avec le vaccin, on arrivera à contrôler les cas pour ne pas continuer à perdre autant de jeunes", note-t-il.





La responsabilité d’un variant?

Comment expliquer cette résurgence contraire au principe de l'immunité collective? Déjà, les résultats de l'étude posent question. Le nombre de personnes contaminées pourrait avoir été surestimé. "76% des habitants de Manaus auraient été immunisés. Mais, c'est incompatible avec notre réalité épidémiologique car pour confirmer ces informations, il faut des études génétiques poussées, des tests PCR en nombre. Ce qu'on n'a pas du tout fait ici", déplore Jessem Orellana, épidémiologiste, pour TF1.





The Economist se demande aussi si cette deuxième vague a touché d'autres groupes d'individus au sein de la population. Selon Time, un certain relâchement se serait installé chez les habitants et les gestes barrières n'étaient plus respectés depuis l'été. Les autorités sont donc critiquées pour ne pas avoir sensibilisé le plus grand nombre à la Covid-19 en ne prenant pas assez de mesures.