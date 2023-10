Université hivernale : Le Sutsas mise sur le capital humain

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé (SUTSAS) s’est fixé comme objectif majeur le développement du capital humain. « Il est difficile de se battre pour le secteur de la santé, pour le personnel de la santé, pour les malades sans, de facto, avoir pour objectif majeur de lutte syndicale l’épanouissement des peuples et des travailleurs », a expliqué Mballo Dia Thiam. Le secrétaire général dudit syndicat s’est exprimé pendant la cérémonie d’ouverture de l’université d’hivernage de l’entité. « Faut-il dire enfin une université d’hivernage après tant d’années de revendications syndicales. Je ne pense pas, d’autant que l’on a intitulé cette première par un slogan fort : Le SUTSAS innove dans le développement du capital humain ».