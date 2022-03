[Vidéo] Usage de la drogue au Sénégal: " Dans la tête des toxicomanes..."

Les usagers de la drogue au Sénégal

La toxicomanie ou dépendance à la drogue est un fléau qui prend de plus en plus d’ampleur chez les jeunes. Les femmes sont aussi dans cette dépendance. Alcool, chanvre indien, cocaïne, ecstasy, la consommation anormale ou excessive de tous ses produits, constitue une drogue et la dépendance une maladie. Cheikh Sadibou Diop, expert en toxicomanie et réduction des risques revient dans cet entretien avec Seneweb sur les voies et moyens à utiliser afin de réduire la dépendance à la drogue. L'expert a mis l'accent sur l’usage de la drogue par la gente féminine face à nos réalités.