Vaccin anti-Covid : Le corps médical sénégalais pas du tout rassuré

Les vaccins contre le Covid-19 suscitent autant d’espoir que d'interrogations.Certains professionnels de santé sénégalais, eux, ne sont pas du tout rassurés par les vaccins sortis du lot de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Des spécialistes qui se sont confiés à L’Observateur invitent l’État du Sénégal à jouer la carte de la prudence et de ne pas se lancer dans la course pour l’acquisition d’un vaccin anti-Covid.Le Dr Babacar Niang, DG de Suma Assistance, justifie sa crainte par le fait qu’on ne peut pas créer un vaccin en 9 mois, alors que les autres vaccins ont été faits sur plusieurs années sur des singes pour tester leur efficacité.«Sur un vaccin, il y a ce qu’on appelle une dose létale. C’est la dose à partir de laquelle le produit est dangereux. On le teste sur plusieurs animaux et sur plusieurs années. (…) Mais, pour ce vaccin anti-Covid, nous avons des doutes», martèle-t-il.Même son de cloche chez le syndicaliste Mballo Dia Thiam.«(…)Si on considère le processus normal de validation d’un vaccin jusqu’à sa commercialisation, il y a beaucoup d’étapes à franchir et pendant plusieurs années. Le virus est encore totalement méconnu et ceux qui ont produit ces vaccins ont utilisé plusieurs approches. Ces vaccins ne nous rassurent pas», a déclaré le coordonnateur de And Gueusseum.