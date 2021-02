Vaccin anti-Covid : Le Sénégal recevra 1,3 million de doses d'Astra Zeneca

Le dispositif Covax, destiné à fournir des vaccins contre la Covid-19, en particulier aux pays défavorisés, a publié, hier mercredi, la liste des premiers bénéficiaires et la quantité de vaccins qu'ils obtiendront au cours du premier semestre 2021.Selon Le Quotidien qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi, le Sénégal recevra 1,3 million de doses d’Astra Zeneca.Ce qui est très loin du compte, si l’on sait que les cibles prioritaires (personnes âgées de plus de 60 ans, celles présentant des maladies chroniques) représentent plus de 20 % de la population, soit plus de 3 millions de personnes à vacciner.Des volumes supplémentaires de doses du vaccin Pfizer-BioNTech seront disponibles au cours du deuxième trimestre, et au-delà, conformément à l'accord d'achat anticipé signé entre Gavi et Pfizer-BioNTech pour un maximum de 40 millions de doses.Le coût du programme de vaccination est compris entre une fourchette de 20 milliards et 380 milliards Fcfa.Parallèlement, le Sénégal a fait appel à la Chine pour l'acquisition de 200 000 doses de vaccin Sinopharm.