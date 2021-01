Vaccin contre la Covid-19 : Le Sénégal va casquer entre 20 et 380 milliards Fcfa

Bonne nouvelle pour les pays défavorisés qui sont dans l’initiative Covax, dont le Sénégal, et voulant disposer d’un vaccin anti Covid-19.Au moins 2 milliards de doses sont prévues d’ici la fin de l’année, dont au moins 1,3 milliard de doses à 92 pays et territoires à faible revenu.L’OMS a annoncé la signature d’un accord d’achat anticipé avec Pfizer portant sur jusqu’à 40 millions de doses du vaccin candidat Pfizer-BioNTech».Selon la dernière mise à jour de l’OMS visitée par Le Quotidien, une décision concernant ce vaccin candidat est attendue d’ici la mi-février.Dans la même dynamique, l’OMS renseigne que le mécanisme Covax prévoit également que, par le biais d’un accord existant avec AstraZeneca, au moins 50 millions de doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca/Oxford seront disponibles pour livraison aux participants du Covax au premier trimestre 2021.À signaler que l’objectif est de vacciner au moins 20% de la population de chaque pays ou territoire participant avant la fin de l’année, sauf si un participant demande un pourcentage de doses moins élevé.Au Sénégal, la stratégie nationale de vaccination cible les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les personnes âgées de plus de 60 ans vivant avec des comorbidités.C’est autour de 20 % de la population, soit 3,5 millions de personnes, qui doivent ainsi être vaccinés dans un premier temps.Les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans seront au moins dans un premier temps exemptés de vaccination pour des raisons de sécurité.Quant au coût du programme, il est compris entre une fourchette de 20 milliards et 380 milliards Fcfa.Parallèlement, le Sénégal a fait appel à la Chine pour l'acquisition de 200 000 doses de vaccin Sinopharm.