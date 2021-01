Vaccin contre la Covid-19 : Les premières doses disponibles au Sénégal, au premier trimestre de 2021 - (Diouf Sarr)

Vaccin contre la Covid-19 disponible au Sénégal vers Mars 2021

Le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population, sur la base d’une stratégie globale de vaccination, a assuré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce matin, lors de la conférence de presse du gouvernement.









Selon le ministre, les premières doses seront disponibles au premier trimestre de 2021.





«Le vaccin est très attendu. Nous considérons que c'est la solution et nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes dans l'Initiative Covax, qui regroupe 170 pays. Le processus est en cours et normalement, toute la documentation est envoyée. Dans le premier trimestre, nous pourrons choisir notre vaccin selon la réponse de Covax. Le ou les candidats au vaccin seront sélectionnés», a-t-il indiqué.





S’agissant des cibles prioritaires, le ministre de la Santé signale qu’elles ont déjà été identifiées. «Il s’agit des personnels de la santé et de l’action sociale qui sont la première ligne de front ; des personnes qui ont des comorbidités ; les personnes âgées et les forces de sécurité. Ensuite, on va entrer dans une campagne qui permettra de protéger les Sénégalais», a indiqué Diouf Sarr.