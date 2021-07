Vaccin Covid-19 : Dr Cheikh Sokhna préconise la dose unique pour certains patients

Face aux difficultés d’avoir suffisamment de doses pour les cibles prioritaires, Dr Cheikh Sokhna invite le ministère de la Santé à changer de stratégie. « On doit utiliser les tests sérologiques pour la vaccination », préconise-t-il.





Son idée, dit-il, consiste à utiliser les tests sérologiques rapides dans les centres de vaccination pour faire face à la rupture de doses. « Quand tu viens, on vous fait un test rapidement du doigt pour voir. Si vous avez des anticorps, on vous fait une seule dose de vaccin. Si vous n’avez pas d’anticorps, on vous donne les deux doses en vous sensibilisant sur le fait que vous êtes une personne à risque, il faut respecter les mesures barrières », ajoute l’épidémiologiste.