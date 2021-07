Vaccin Covid-19 : Que faire, lorsqu’on est déjà atteint du variant Delta ? La réponse du Dr Boubacar Signaté

Sur les réseaux sociaux, les Sénégalais ne manquent pas d’exprimer leurs inquiétudes sur les vaccins contre la Covid-19.





Selon le docteur Boubacar Signaté, Médecin-Urgentiste, «il y a beaucoup de questions qui arrivent dans nos messageries. Cela reflète le niveau de réticence des populations à adhérer à la vaccination par défaut d'informations suffisantes pour être convaincus. Y répondre permettra de lever les doutes et de les amener à se faire vacciner».





Ainsi, sur Facebook, il y répond afin de lever le doute sur la vaccination.





Une seule et unique dose de vaccin pour ceux qui ont déjà contracté la Covid-19





Il fait savoir que si le patient «a été infecté sans le savoir, se faire vacciner ne représente aucun risque. Cependant, si la personne est testée positive à la Covid-19, elle attendre 3 mois avant de prendre une seule et unique dose de vaccin».





Le docteur précise qu’«aucun test n'est nécessaire avant d'aller se faire vacciner, si on n'a aucun symptôme. Si on a des symptômes, on doit se faire tester ; si on est négatif, on se vaccine ; si on est positif, on doit se faire traiter et attendre 3 mois pour prendre sa seule et unique dos».





Que faire si j’ai la Covid-19, après ma première vaccination ?





Le docteur Boubacar Signaté a apporté des éclaircissements sur ce point. Il informe que «l’immunité conférée par la vaccination contre la Covid-19 n’étant pas immédiate, il peut arriver que des personnes ayant reçu une dose de vaccin soient infectées par le Sars-CoV-2 dans un délai plus ou moins rapproché de leur première injection. En cas d’infection survenant moins de 15 jours après une première dose de vaccin, il est recommandé de procéder à l’injection d’une seconde dose de vaccin, à partir de deux mois après l’infection.





En cas d’infection survenant plus de 15 jours après une première dose de vaccin, il écrit : «On considère que l’infection représente une stimulation équivalente à l’injection d’une seconde dose de vaccin, avec un délai suffisant. Donc, on ne fait pas la seconde dose.»