Vaccination à Darou Mousty: Le maire prêche par l'exemple

Vaccination à Darou Mousty

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été officiellement lancée ce jeudi à Darou Mousty à l'instar de plusieurs communes du Sénégal. Le sous-préfet, le maire et son adjoint et le chef de village Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké, entre autres ont pris part à la rencontre en présence du médecin-chef du district et son personnel.





Le maire Madiop Bitéye a donné l'exemple en prenant sa dose. Dans son discours, l'édile de la deuxième capitale du mouridisme a demandé à la population d'accompagner le président Macky Sall et le ministre de la Santé dans la riposte contre la pandémie.





<<Tout un chacun doit prendre sa dose pour participer dans la lutte communautaire. Le Sénégal va réceptionner bientôt une quantité de doses suffisantes pour couvrir toutes les localités. Mais on doit toujours respecter les mesures barrières pour ne pas dormir sur nos lauriers>>, a-t-il recommandé.





Selon Madiop Bitéye, une campagne de sensibilisation sera menée au niveau de la commune de Darou Mousty pour inviter les populations à se faire vacciner.





Le district sanitaire de Darou Mousty a réceptionné 285 doses destinées au personnel de santé.