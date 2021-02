Vaccination à Sandiara : Le maire Serigne Gueye Diop montre l'exemple

La commune de Sandiara a reçu 552 doses de vaccins qui devront être ventilées d'ici trois semaines.

Pour le démarrage de cette vaccination qui nourrit beaucoup d'espoir dans la lutte contre la Covid19, le maire Serigne Gueye Diop a reçu la première dose.





Un acte salué par le médecin-chef du district de Thaidiaye, Youssou Mbaye qui explique : "les autorités nous aident parce que le fait de les vacciner devant tout le monde permet à la population d'adhérer facilement quand les autres doses seront disponibles".





Sur les différentes suspicions soulevées sur les vaccins, Dr Mbaye dira : "les gens critiquent les vaccins parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés trop rapidement. Il faut comprendre qu'au niveau international il y a une plateforme d'échange entre l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur ce vaccin. Ceci a aidé à trouver très rapidement un vaccin pour cette pandémie".





Pour le maire de Sandiara, le Sénégal a tellement souffert de cette pandémie, d'où la nécessité pour les personnes de se faire vacciner. Afin de bouter hors de nos territoires cette pandémie.





"Le Sénégal a beaucoup souffert. Cette année 2020-2021 nous a coûté très cher, nous avons perdu 800 personnes. Des personnes chères arrachées à l'affection de plusieurs familles. Il fallait lutter et être plus résilients d'abord au niveau des personnels de santé, des personnes âgées et toute la population", a assuré le maire Serigne Gueye Diop.

En outre, il a offert une ambulance au poste de santé de Louly Bentegné.