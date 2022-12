Vaccination anti-Covid-19 : 7,2 millions de dollars pour renforcer les efforts du gouvernement

Le Sénégal va accroître la demande de vaccination contre la Covid-19 en renforçant l'engagement communautaire. Il s’agira de déployer une communication de masse et numérique, en établissant des partenariats stratégiques et innovants ciblant les chefs traditionnels et religieux, les jeunes, les médias et les organisations communautaires.





L’UNICEF a reçu un financement de plus de 7,2 millions de dollars canadiens pour soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie de vaccination contre la Covid-19 et le renforcement du système de vaccination en général. L’entité va soutenir les activités de proximité pour la vaccination contre la Covid-19 et la vaccination de routine, renforcer la capacité logistique pour la vaccination, y compris l'expansion de la capacité de stockage de la chaîne du froid, la gestion des vaccins, la gestion des déchets et le renforcement des compétences du personnel en gestion logistique.





Elle va aussi soutenir la mise à niveau des établissements de santé aux normes de prévention et de contrôle des infections et renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation pour garantir une disponibilité rapide des données et la génération de preuves pour la prise de décision.





"Ce financement additionnel permettra non seulement d’accélérer les efforts de vaccination, mais aussi de rendre le système de santé en général beaucoup plus résilient, à la fois pour le présent et pour l’avenir", a déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal.





Au niveau mondial, le Canada est l’un des plus grands contributeurs des partenaires de l’Accélérateur ACT (dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19), y compris l’UNICEF, avec plus de 2 milliards de dollars octroyés à ce jour.