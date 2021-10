Vaccination au Sénégal : Plus d’un million de doses risquent de périmer

Des doses de vaccins de Covid, perimées

La campagne de vaccination contre la Covid-19 patine. En effet, sur un total de 3 millions 674 mille 378 doses de vaccination reçues par le Sénégal, seulement 1 million 852 mille 896 ont été utilisées d’après le représentant de l’OMS à Dakar, le docteur Aloyse Waly Diouf.





Le taux de vaccination est ainsi à 50% et toujours selon l’OMS, seules 883 546 personnes ont été complètement vaccinées dans tous le Sénégal. Une situation qui inquiète les professionnels de la santé. Et pour résorber ce problème, le docteur Marie Khemess Ngom, directeur de la Santé a annoncé « que son département est en train de peaufiner des stratégies pour écouler le plus vite possible ce stock de vaccin ».