Vaccination contre la Covid-19: L’invite de Macky Sall aux acteurs de la santé

Le Sénégal mène son combat contre le coronavirus. C’est dans cette perspective que la campagne nationale de vaccination a démarré hier mardi 23 février. « Le Président de la République exhorte, à ce propos, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et les personnels de santé concernés, à accentuer le plaidoyer soutenu et la mobilisation communautaire, afin d’assurer le déroulement adéquat de cette opération nationale, inédite et de grande envergure », a-t-on indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres tenu, ce mercredi 24 février, en visioconférence.Président la rencontre, Macky Sall a ainsi rappelé l’impératif du strict respect des critères de sélection des cibles prioritaires, tout en indiquant que ce tournant majeur dans notre riposte contre la pandémie, vise à renforcer, outre les mesures barrières qui sont toujours en vigueur, la mise en œuvre d’une stratégie préventive de lutte contre la Covid-19.Dès lors, poursuit le document, « le Chef de l’Etat attache du prix à l’implication des Autorités administratives, des élus territoriaux (Maires et Présidents de Conseil départemental), des notabilités religieuses et coutumières, des jeunes, des femmes, ainsi que des forces de défense et de sécurité, dans le déploiement réussi de la campagne vaccinale ».S’exprimant sur la modernisation du plateau médical national, le Président de la République a informé, le Conseil, avoir initié le processus de construction d’une Polyclinique de dernière génération au sein de l’Hôpital principal de Dakar, afin de relever la qualité du plateau médical national qui doit répondre aux meilleurs standards internationaux, dans le but de réduire au minimum les évacuations sanitaires coûteuses et d’asseoir la souveraineté sanitaire durable au Sénégal.