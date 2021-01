Vaccination contre la Covid- 19: Voici ce que demande Macky Sall au ministre de la Santé

La courbe du coronavirus au Sénégal est toujours ascendante. Pis, le décompte macabre se poursuit. Ainsi, lors du Conseil des ministres tenu, ce mercredi 20 janvier, en visioconférence, le Président de la République a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr d’engager sans délai, les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre la Covid-19, des populations cibles-prioritaires.







Selon le Chef de l’Etat, les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination.





« Le Chef de l’Etat demande, à ce sujet, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, de poursuivre et finaliser les discussions et les partenariats entamés pour l’établissement d’une plateforme numérique de suivi de la vaccination et l’intégrer dans la stratégie de vaccination anti Covid-19 », lit-on dans le communiqué parcouru.





Par ailleurs, le Chef de l’Etat invite, dans ce contexte, les populations, à accentuer la mobilisation communautaire et le respect des mesures barrières en vue de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19.





Pour rappel, le Président de la République a, dans son intervention, rappelé au Gouvernement qu’il a promulgué le 19 janvier 2021, la loi numéro 2021-18 modifiant la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège. « La modification applicable, consacre l’entrée en vigueur, d’un troisième régime juridique, qui gouverne désormais la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires », précise-t-on.