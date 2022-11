Vaccination contre le Covid-19: La région médicale de Kolda affiche un taux de 23% en deux mois

Des efforts sont en train d'être fournis dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dès la mise en du plan de relance et d'accélération de la vaccination, la région médicale a atteint un taux de vaccination estimé à 23 % en un mois quatre semaines selon Armand Bonaventure Mancabou. Le responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé justifie ce résultat par une approche stratégie basée entre autres sur une forte sensibilisation sur l'importance de se faire vacciner. Mais aussi l'approche participative des partenaires et l'engagement ferme des autorités administratives et médicales.

De 7% depuis l'apparition de la maladie, le nombre de personnes vaccinées est aujourd'hui de 23% en un temps record sur l'ensemble des districts sanitaires de la région de Kolda.

Au poste de santé de Saré Yoba qui polarise 54 villages, l'autre stratégie payante comme ailleurs, a été pour le corps médical de trouver les populations chez elles à des distances variées. A en croire Antane Foncine Adioka, "depuis le début, il était difficile pour les populations rurales de rallier le poste de santé de Saré Yoba pour se faire vacciner. C'est pourquoi, avec le plan de relance et d'accélération de la vaccination, les partenaires ont aidé à nous déplacer très loin de nos bureaux pour trouver les populations sur place et assurer la vaccination après un temps réel de sensibilisation". L'infirmière chef de poste de Saré Yoba assure que les populations ont finalement compris que les rumeurs qui faisaient état de mort après la vaccination sont totalement fausses et infondées.