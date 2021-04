Vaccination: Plus de 11 000 personnes ont pris leur dose anti-Covid-19, hier

Point sur la campagne de Vaccination au Sénégal

Après quelques jours de pause, la campagne de vaccination anti-19 a repris, hier mercredi 21 avril. Ainsi, 11774 personnes ont été vaccinées le même jour. D’où un total de 392 439 depuis le 23 mars dernier, date de démarrage de ce programme de lutte contre le coronavirus au Sénégal.