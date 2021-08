Vaccins anti-Covid: Gordon Brown appelle à l'envoi de plus de doses en Afrique

Colère de l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown sur la politique vaccinale des pays occidentaux. Dans une tribune publiée par le journal The Guardian ce lundi 16 août, il appelle les dirigeants à convoquer un sommet pour palier au manque de vaccins en Afrique alors que des milliards de doses sont administrées ailleurs.











C'est un échec monumental de l'Occident, un « hold-up », dit Gordon Brown dans cette tribune, où l'ancien Premier ministre britannique se dit choqué par l'exemple de l'Afrique du Sud où des millions de doses de vaccins ont été produites ces dernières semaines pour être exportées en Europe.





Seulement 1,8% de l'Afrique est vaccinée





Au même moment, le continent africain se bat avec la vague de contaminations la plus meurtrière au Covid-19. L'Afrique qui n'a pu vacciner que 1,8% de sa population, se tourne à présent vers la Chine pour pouvoir accéder aux précieuses doses.





L’ancien leader travailliste s'en prend à une Europe à l'approche néocoloniale et qui divise le monde, selon lui, entre personnes riches et protégées, qui ont la possibilité de vivre et celles qui sont pauvres, non protégées et qui risquent de mourir.









Sur les 4,7 milliards de doses de vaccins qui ont été distribuées jusqu'à ce jour, plus de 80% sont allés aux pays les plus riches du G20. En conséquence, ajoute-t-il, les pays riches devraient pouvoir débloquer 50 milliards de livres soit près de 60 milliards d'euros d'aide financière via Covax aux pays dans le besoin, lever les brevets pour permettre aux pays africains de fabriquer leurs propres vaccins et écouler les doses qui ont été commandées en masse et qui ne serviront pas.