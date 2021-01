Vaccins contre la Covid-19: L’équation des pharmaciens privés

Le Sénégal va bientôt démarrer sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Toutefois, du côté des pharmaciens privés, leur participation n’est pas encore effective. Pour cause, ils ne possèdent pas de logistiques pour bien conserver les produits. En marge d’un point de presse sur l’affaire de la Grande pharmacie dakaroise, ce lundi 25 janvier, leur président Docteur Assane Diop s’est expliqué sur ce fait. « Il y a plusieurs vaccins contre la Covid. Chacun présente des spécificités bien déterminées. Pour tout vaccin, il y a ceux qui doivent être conservés entre 2-8 degrés et ceux que l’on doit conserver à des températures plus basses jusqu’ à moins 20 degré. Le Sénégal peut acheter, conserver et administrer dans les conditions. La spécificité vient du fait des vaccins qui doivent être conservés à moins de 70 degrés et qui pose effectivement un problème logistique », a-t-il détaillé. Parce que, dit-il, dans la plupart des pharmacies pour l’essentiel, nous avons des congélateurs et des frigos. « D’habitude nous conservons les vaccins dans les frigos à raison de 2 à 8 degrés. Mais pour ce vaccin qui doit être conservé à moins 70 ou à moins de 80 degrés, il va se poser effectivement un problème logistique parce que les pharmaciens d’officine du secteur privé aujourd’hui, n’ont pas encore les moyens. On ne peut pas à ce jour participer à cela. Sauf si des conditions bien particulières sont mises en place par l’autorité. Si cette dernière, peut être, a les moyens, on est disposés et prêts à l’accompagner dans son objectif », fait savoir le président du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.







A son avis, « si on règle deux problèmes, c’est-à-dire celui d’efficacité et de la disponibilité, le vaccin le plus approprié pour nous et qui peut être utilisé pour tout le monde c’est le vaccin qui doit être conservé à 2-8 degrés. « Parce que partout, on a la logistique pour cela », a signalé Dr Diop.