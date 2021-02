Vaccins contre le Covid-19 : voici les réponses aux 41 questions les plus fréquentes que vous vous posez

Après des débuts timides et critiqués, la campagne de vaccination contre le Covid-19 en France, lancée le 27 décembre, semble désormais bien engagée. Un deuxième vaccin, celui de Moderna, a obtenu son autorisation et un troisième, développé par AstraZeneca, doit à son tour obtenir un feu vert fin janvier.Ce déploiement suscite de nombreuses questions légitimes auxquelles franceinfo s'efforce de répondre ici, dans le cadre de son opération #OnVousRépond. Les plus curieux pourront également consulter le document (en PDF) réalisé par la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf).Efficacité des vaccinsCes deux produits ont la même efficacité. Les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna ont fait l'objet d'essais cliniques de phase 3, en double aveugle et avec groupe placebo, menés respectivement sur 43 000 et 30 400 personnes. Le premier a atteint une efficacité de 95% sur les formes graves après l'administration des deux doses. Le deuxième, lui, a atteint une efficacité de 94,1% après les deux doses. L'efficacité a atteint 90,9% chez les participants à risque de Covid-19 sévère.Il est difficile de répondre à cette question, car tout dépend du critère adopté. Il existe aujourd'hui quatre grandes familles de vaccins, basés sur différentes technologies : à ARN messager (Pfizer, Moderna...), à vecteur viral (AstraZeneca...), à protéine recombinante et atténués (vaccins chinois des laboratoires Sinovac et Sinopharm...). Tous les produits mis sur le marché obtiennent de bons résultats. A ce jour, sur le plan clinique, il n'y a pas de raisons de privilégier le vaccin de Pfizer plutôt que celui de Moderna dans la stratégie vaccinale, estime d'ailleurs la Haute Autorité de santé. Elle souligne simplement que "les conditions de stockage sont moins contraignantes dans le cas du vaccin de Moderna". L'efficacité du vaccin développé par AstraZeneca est évaluée autour de 70%. A titre de comparaison, celle du vaccin contre les grippes saisonnières oscille entre 60 et 70% selon les années.Cela reste à confirmer. La seule chose dont on dispose pour le moment, c'est d'une pré-publication (en anglais) sur l'effet de la mutation N501Y – située au niveau de la protéine Spike, ou protéine S, et commune aux variants identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les auteurs ont utilisé le sérum d'individus immunisés par le vaccin de Pfizer/BioNTech, et ont vérifié que cette modification ponctuelle (N501Y) n'avait pas d'impact sur la fixation des anticorps vaccinaux et leur capacité de neutralisation virale. Cette mutation-clé a pour effet d'améliorer l'affinité entre le virus et les enzymes ACE2, qui font office de points d'entrée dans les cellules. C'est ce qui explique que les variants concernés se transmettent davantage."Au total, nous avons donc maintenant testé 16 mutations différentes [du variant], et aucune d'entre elles n'a vraiment eu d'impact significatif. C'est la bonne nouvelle."Phil Dormitzer, un scientifique de Pfizer spécialisé dans les vaccins virauxdans un communiquéMais celui-ci reste prudent, car "cela ne veut pas dire que la 17e n'en aura pas". Il faut donc attendre les résultats pour toutes les mutations composant les variants. Cela passe, par exemple, par l'étude des effets éventuels de la mutation E484K du variant identifié en Afrique du Sud, qui suscite quelques inquiétudes.Du côté de Moderna, on se veut rassurant. La société américaine a annoncé, lundi 25 janvier, que son vaccin permettait bien le développement d'anticorps contre les deux principaux variants du virus du Covid-19, apparus ces dernières semaines au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les experts s'attendent à ce que le vaccin "protège contre les variants détectés à cette date", assure la firme dans un communiqué (en anglais), au terme d'essais. A l'avenir, si besoin, la technologie ARN pourrait toutefois permettre à Pfizer et Moderna d'adapter leurs vaccins en quelques semaines.La durée de la protection n'a pas été établie à ce jour, rappelle la Haute Autorité de santé. Soulignons toutefois que le vaccin de Moderna a produit des anticorps au moins pendant 90 jours après la vaccination, selon une étude parue début décembre et menée sur 34 participants aux essais cliniques. Une légère baisse du niveau d'anticorps a été observée, tout en restant à un niveau plus élevé que dans le cas d'une immunité acquise après une infection. Ces trois mois sont un minimum et la durée d'immunité est sans doute plus longue.Une autre étude, parue dans la revue Science, s'est penchée sur la persistance des anticorps après une infection naturelle. Les auteurs ont observé la présence d'anticorps sur une durée allant de six à huit mois dans près de 90% des cas, mais sur un petit échantillon d'une quarantaine de personnes. Et rien n'indique encore que les mêmes résultats soient obtenus avec le vaccin. Encourageant, mais pas plus. Il reste également à évaluer la "mémoire immunitaire", qui pourrait également prolonger cette protection contre la maladie dans le temps.La question de la transmission du virus par les personnes vaccinées n'est pas encore tranchée, car ce n'était pas l'objectif des essais cliniques de phase 3. Ceux-ci cherchaient en effet à démontrer la protection induite par le vaccin pour les formes symptomatiques de la maladie. Quelques données sont tout de même encourageantes. Chez Moderna, par exemple, le nombre de patients asymptomatiques était moins élevé (0,1%) dans le groupe vacciné que dans le groupe témoin (0,3%), après deux injections – ces données portent toutefois sur un petit échantillon. Chez AstraZeneca, une demi-dose lors de la première injection protégeait à 58% contre les infections asymptomatiques (pas d'effet avec une dose complète).Par ailleurs, il est également fortement probable, même en cas d'infection, que la charge virale reste assez faible pour diminuer le risque de transmission. Mais des études complémentaires doivent être menées pour répondre à cette question. "Le vaccin protège des formes graves pulmonaires mais ça ne veut pas dire qu'il protège de la forme nasale ou de la forme oropharyngée", a estimé le ministre de la Santé Olivier Véran, sur BFMTV.La première dose offre déjà une certaine efficacité, mais la seconde est indispensable pour obtenir une réponse neutralisante. Cette décision de retarder la seconde injection vise à libérer davantage de doses pour vacciner un public plus large. Une telle décision est difficile à prendre, et le groupe Pfizer a lui-même rappelé qu'il ne disposait pas de données d'efficacité concernant une seconde dose injectée 21 jours après la première.Cette modification du protocole peut toutefois être envisagée si le rapport risque/bénéfice est favorable. "On aura peut-être une petite perte d'efficacité, mais elle sera très largement compensée par le nombre de personnes qu'on va pouvoir vacciner", résumé sur franceinfo l'infectiologue Odile Launay, membre du Comité scientifique vaccin Covid-19.Néanmoins, cette situation peut "favoriser la sélection de mutants capables d'échapper à cette réponse" partielle de la première dose, nuance le biologiste Claude-Alexandre Gustave, interrogé par franceinfo. Soumis à la pression de la première dose, le virus pourrait alors s'adapter afin de déjouer cette immunité partielle et non neutralisante. "Le fait d'allonger le délai entre les deux doses est possible, à condition d'assurer la seconde dose et d'éviter l'exposition au virus entre les deux." Le report de la seconde dose a donc été limité à six semaines maximum.Mais quoi qu'il arrive, ce délai restera fixé à trois semaines dans les Ehpad, a fait savoir le ministère de la Santé.Cette solution n'est pas d'actualité en France. A ce jour, seul le Royaume-Uni a entrouvert la porte (PDF en anglais) au "mix vaccinal", mais un tel recours devra rester exceptionnel. Il sera envisagé uniquement en cas de pénurie ou si le vaccin utilisé lors de la première administration est inconnu du patient et du médecin. Les autorités britanniques justifient leur choix en soulignant les similitudes entre le vaccin à ARN messager de Pfizer et celui à vecteur viral d'AstraZeneca, tous les deux visant à déclencher la production de l'antigène (la protéine S) dans les cellules de la personne vaccinée. Mais à vrai dire, aucune étude n'a encore été menée sur cette approche hybride dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.Développement des vaccinsLes chercheurs ne sont pas partis de zéro dans cette aventure. Ils avaient déjà ciblé un antigène pour les coronavirus, la protéine S, en raison des épidémies passées de Sars-CoV (2003) et de Mers-CoV (2012). Les fabricants de vaccins à ARNm disposaient également de données grâce aux essais menés contre plusieurs maladies. Juste après la publication de la séquence de l'antigène, en janvier 2020, le principe actif du vaccin était déjà prêt car on sait produire des brins d'ARN en laboratoire. Rapide à mettre en œuvre, cette technologie a logiquement pris l'ascendant sur les autres.Voilà pour le volet recherche. Ensuite, les fabricants ont parfois superposé plusieurs phases des essais cliniques (1, 2 et 3), afin de gagner du temps. Enfin, les différentes autorités nationales et supranationales ont commencé à étudier les données des essais sans attendre un dossier complet, dans le cadre de procédures de "révision en continu" (ou rolling review). Cette mobilisation a permis de délivrer assez rapidement des autorisations de mise sur le marché "conditionnelles", qui nécessitent encore davantage de données pour être entérinées.Bien entendu, d'importants investissements publics et privés ont été réalisés pour répondre à l'urgence de la situation. Les laboratoires ont pu rapidement disposer de crédits importants, ce qui a dopé leurs travaux.En 1989, une société californienne est parvenue à insérer de l'ARN messager dans des nanoparticules de lipide avant de l'introduire dans des cellules, raconte le blog du Monde Réalités médicales. Et l'année suivante, des chercheurs du Wisconsin ont montré qu'un tel protocole permettait bien de guider la synthèse d'une protéine par les cellules. Il aura donc fallu plus de trente ans de travaux pour obtenir ce résultat. Cet "outsider" a surpris de nombreux observateurs, car la technologie avait déjà subi quelques revers dans des projets contre le Zika, la grippe, la rage et le cytomégalovirus, lors d'essais sur plusieurs centaines de participants. Est-ce pour cette raison que la Commission européenne a tardé avant de passer commande auprès de Pfizer et de Moderna ? Peut-être en partie.Le groupe français Sanofi développe un candidat vaccin à protéine recombinante en partenariat avec le Britannique GSK (pour la partie adjuvant). Les résultats des essais de phase 1/2, dévoilés mi-décembre, étaient positifs pour les adultes entre 18 et 49 ans mais décevants dans les catégories d'âge suivantes (réponse immunitaire induite insuffisante). Thomas Triomphe, vice-président de la branche "vaccins" du groupe, a expliqué que les réactifs utilisés par les chercheurs pour mesurer les volumes d'antigène "n'étaient pas d'une qualité ou d'une pureté suffisantes", dans un entretien au Wall Street Journal (en anglais) cité par Le Monde.Cette erreur a grandement perturbé les travaux. "Je trouve grave qu'un acteur majeur comme Sanofi ne soit pas plus vigilant vis-à-vis de ses fournisseurs", a réagi auprès du quotidien français le coordinateur adjoint de la CGT-Sanofi, Fabien Mallet. Un nouvel essai doit débuter en février "avec une formulation d'antigène améliorée", explique le groupe. Mais une phase 3 ne pourra pas débuter avant le deuxième trimestre 2021, ce qui relègue une éventuelle commercialisation à la toute fin de l'année, au mieux. Par ailleurs, Sanofi travaille sur un projet de vaccin à ARN, en partenariat avec la start-up américaine Translate Bio. Les essais de phase 1/2 doivent débuter au premier trimestre.Enfin, l'Institut Pasteur a annoncé lundi 25 janvier qu'il arrêtait le développement de son principal projet de vaccin, car les premiers essais ont montré qu'il était moins efficace qu'espéré. Cette annonce intervient après des résultats intermédiaires d'essais cliniques de phase 1, qui avaient débuté en août dernier.Le laboratoire a pris du retard dans la course mondiale au vaccin. Mais le PDG de Sanofi France, Olivier Bogillot, défend tout de même l'intérêt de son vaccin candidat, dans un entretien à La Tribune, car, explique-t-il, "nous avons besoin de plusieurs vaccins et de milliards de doses pour lutter contre la pandémie actuelle". A l'heure actuelle, "nous ne sommes pas encore assez armés pour ne pas donner leur chance à tous les vaccins", ajoute Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne), interrogé à ce propos par Le Monde. "Le sujet [de la vaccination] sera-t-il clos en 2021, ou faudra-t-il se faire vacciner régulièrement comme pour la grippe ?", poursuit la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, dans le même quotidien. "On aura besoin d'un vaccin qui limite la circulation du virus chez les moins de 50 ans pour l'Europe, mais aussi pour les pays en développement."Le Royaume-Uni (ainsi que l'Inde) a déjà approuvé ce vaccin à vecteur viral développé conjointement par AstraZeneca et l'université d'Oxford, mais celui-ci est encore en phase de "révision en continu" au sein de l'Union européenne. Une demande d'autorisation conditionnelle a été déposée mardi 12 janvier et les experts du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) doivent donner leur feu vert le 29 janvier. Ils terminent l'analyse des données sur la qualité de ce candidat vaccin.Effets indésirables éventuelsOui, comme pour tous les vaccins. Mais il faut tout d'abord distinguer les "événements graves", quand un lien causal avec le vaccin n'est pas établi, et les "effets indésirables graves", quand ce lien est avéré. Voici le détail des événements les plus fréquents survenus dans les sept jours après chaque injection, pour les deux vaccins à ARN disponibles sur le marché. Ces tableaux permettent de comparer les signalements du groupe “vaccin” et du groupe “placebo” dans les essais cliniques.Les événements les plus fréquemment observés avec le vaccin de Pfizer sont des douleurs au niveau de la piqûre (plus de 80%), de la fatigue (plus de 60%), des maux de tête (plus de 50%), des douleurs musculaires et des frissons (plus de 30%). Mais ils sont généralement d'une intensité faible à modérée et disparaissent en un jour ou deux. Leur fréquence diminue légèrement avec l'âge.Avec le vaccin de Moderna, les principales réactions observées sont une douleur à l'endroit de la piqûre (92%), de la fatigue (70%), un mal de tête (64,7%) ou une douleur musculaire (61,5%). Là encore, ces effets sont d'une intensité faible à modérée, disparaissent rapidement, et leur fréquence diminue un peu avec l'âge.Une paralysie faciale temporaire est apparue chez quatre participants du groupe vacciné (aucun dans le groupe placebo) dans les essais de Pfizer, et ces cas sont toujours en cours d'investigation. Chez Moderna, trois cas de paralysie faciale périphérique ont été rapportés dans le groupe vacciné et un cas dans le groupe placebo. Une petite dizaine d'événements indésirables graves ont été recensés.A la date du 23 décembre, 4 393 "événements graves" (0,2%) avaient été recensés aux Etats-Unis sur 1 893 360 doses administrées, selon les chiffres des Centers for disease control and prevention (CDC). On dénombrait 21 événements de réaction anaphylactique (0,0011%), avec des antécédents dans sept de ces cas. Une diminution temporaire de certaines cellules immunitaires (lymphocytes) a été observée dans un seul cas, un événement qualifié de "non grave".Le ministère de la Santé a annoncé mardi 19 janvier que cinq personnes sont mortes après avoir été vaccinées, sans que le lien entre le vaccin et le décès puisse être formellement établi. Il s'agit de personnes âgées de plus de 75 ans et qui souffraient de comorbidités, selon le ministère de la santé.Au total, 139 remontées d'effets indésirables graves ou inattendus ont été recensés en France depuis le début de la campagne de vaccination. Les centres régionaux de pharmaco-vigilance font partie des établissements chargés de surveiller et signaler les effets indésirables des médicaments et des produits de santé.A la suite de la survenue de cas de paralysies faciales dans d'autres pays avec ce vaccin, une expertise a été demandée à un centre de pharmacovigilance. L'analyse de ces cas confirme que ces troubles surviennent de façon extrêmement rare avec une incidence qui ne dépasse pas celle observée chaque année en période hivernale dans la population générale, note l'agence sanitaire.Les médecins et pharmaciens sont soumis à l'obligation de déclarer tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament. Les patients peuvent également signaler d'éventuels événements indésirables sur la plateforme nationale dédiée, à travers un téléservice utilisé lors de la vaccination ou sur le portail des signalements, disponible à cette adresse. En parallèle, des études de pharmaco-épidémiologie seront menées par plusieurs instances, dont Epi-phare, sur les personnes vaccinées et sur des groupes spécifiques pour identifier d'éventuels événements indésirables graves. Enfin, l'Inserm va suivre des cohortes dans la population.Le premier rapport hebdomadaire sur l'ensemble des cas rapportés en France a été publié au cours de la semaine du 18 janvier. Un rapport sera ensuite publié toutes les semaines.Non, les vaccins à ARN messager ne peuvent pas modifier le génome humain. Grâce à leur capsule graisseuse (couronne brune), ces brins (en bleu) entrent dans le cytoplasme (en jaune) des cellules et leur code est déchiffré par les ribosomes (en orange et violet), permettant la synthèse de l'antigène (protéine S). Mais le "matériel génétique de la personne vaccinée, qui se trouve dans le noyau de la cellule, ne va pas interagir avec l'ARN du vaccin", explique à franceinfo Etienne Simon-Lorière, responsable de l'unité de génomique évolutive des virus à ARN à l'Institut Pasteur. Ces brins sont ensuite dégradés, toujours dans le cytoplasme de la cellule. Ils y côtoient d'ailleurs de nombreux autres ARN d'origine étrangère à l'organisme, sans que cela nous émeuve.Cet ARN messager est un peu comme la photocopie d'une page de livre (ADN), dont il est tout à fait incapable de réécrire les chapitres. En réalité, seuls les rétrovirus, comme le VIH, ont la capacité d'opérer une "rétro-transcription" de l'ARN à l'ADN, afin d'intégrer le noyau des cellules-hôtes. Les séquences ARN utilisées dans les vaccins de Pfizer et de Moderna ne contiennent pas l'enzyme (transcriptase inverse) permettant de rebrousser le chemin vers l'ADN, ni celle (intégrase) permettant d'intégrer le génome – le coronavirus "sauvage" entier non plus.Non. Les anticorps induits par la vaccination ne peuvent pas être dirigés contre des protéines humaines, et donc contre la syncytine, nécessaire à la fabrication du placenta. Mi-novembre, 12 grossesses avaient été recensées dans le groupe vaccin de l'essai clinique de phase 3 de Pfizer (11 dans le groupe placebo). Des études complémentaires doivent être menées.Le principe actif des vaccins de Pfizer et de Moderna est l'ARN. En raison du mode d'action, aucun produit n'est ajouté pour stimuler et améliorer la réponse immunitaire. Contrairement aux vaccins inactivés et à protéine recombinante, les vaccins à ARN n'ont donc pas besoin d'adjuvant.Les différents composés nécessaires au vaccin sont disponibles sur le site (PDF, en anglais) de l'Agence européenne des médicaments. On retrouve tout d'abord les quatre composants des petites particules grasses qui encapsulent l'ARN, lui permettant d'entrer dans les cellules (lipide SM-102, cholestérol, lipide DSPC et lipide PEG2000 DMG). Figurent également dans la liste des sels et une solution tampon, qui permet de maintenir le PH (trométamol et hydrochloride de trométamol, acide acétique et acétate de sodium trihydratée). On trouve également du sucrose, pour la viscosité, et de l'eau stérile.La liste des composants du vaccin de Pfizer et BioNTech est disponible à cette adresse (PDF, en anglais), avec là encore des composants pour les nanoparticules (lipide ALC-0315, lipide ALC-0159, lipide DSPC et cholestérol), des sels et une solution tampon (chlorure de potassium, phosphate de monopotassium, chlorure de sodium et phosphate disodique déshydraté), du sucrose et de l'eau stérile.Non, ils ne relèvent en aucun cas des thérapies géniques. Cette expression désigne des techniques prometteuses permettant de réparer le gène d'un patient. Le pôle de recherche financé par le Téléthon, par exemple, a récemment obtenu le feu vert pour un essai clinique sur la myopathie de Duchenne, une maladie dégénérative des muscles. Le principe est d'acheminer la séquence ADN du gène en question dans le noyau des cellules, grâce à un vecteur viral adapté en conséquence. Comme évoqué plus haut, l'ARN des vaccins de Pfizer et de Moderna a pour principe de guider la production d'une protéine S au niveau des ribosomes, dans le cytoplasme. Il n'entre pas dans le noyau, ne côtoie pas les chromosomes et ne peut pas interagir avec eux.Publics concernésA ce jour, il n'y a pas de données permettant d'évaluer l'éventuel bénéfice de se faire vacciner après avoir été infecté, explique la HAS. Ce public n'est donc pas prioritaire. "Théoriquement, une personne qui a déjà rencontré le virus est protégée, expliquait Bruno Megarbane, chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière (AP-HP) à Paris, sur France 2. Il n'y a donc pas urgence à les vacciner". Si l'intérêt semble a priori limité, un ancien malade pourra tout de même bénéficier du vaccin après un échange avec son médecin, car "le risque même théorique chez ces personnes apparaît (...) très faible", précise encore la Spilf.Le cas échéant, il faudra tout de même respecter un délai minimal de trois mois après le début des symptômes et ne pas présenter de symptômes persistants. Les personnes ayant été en contact avec une personne malade devront d'abord se faire tester avant d'envisager une vaccination.Les premiers vaccins viennent juste d'être autorisés et les doses sont disponibles en nombre limité. Il faut donc faire des choix. Le gouvernement veut tout d'abord désengorger les hôpitaux. Il met donc l'accent sur les publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. "Cette stratégie est celle qui permet la plus grande réduction des formes sévères et des décès", faisait valoir la Haute Autorité de santé (HAS) fin décembre, un mois après avoir recommandé de cibler en priorité?les résidents des Ehpad et autres hébergements collectifs. Ces derniers représentent en effet les premières victimes de la maladie depuis le début de l'épidémie.Plusieurs observateurs, toutefois, ont fait remarquer que les données cliniques étaient encore incomplètes, voire inexistantes, pour les catégories d'âges les plus hautes. En réalité, des personnes âgées ont bien pris part aux essais cliniques menés par les fabricants – 4,3% des participants à l'essai de Moderna étaient âgés de plus de 75 ans, souligne LCI. Malgré tout, la HAS recommande de mener "des études complémentaires" dans la sous-catégorie des plus de 75 ans, afin de "confirmer les résultats rassurants de sécurité et d'efficacité du vaccin chez les plus âgés". La campagne a pu débuter car la balance bénéfice-risque est jugée positive."On peut vacciner les plus jeunes, mais si ça se trouve ils sont toujours aussi transmetteurs, donc ça ne sert à rien, a résumé sur franceinfo Dominique Le Guludec, présidente de la HAS. ll faut vacciner ceux qui sont la cible, ceux à qui ils peuvent le donner et qui ont un risque de forme sévère."Depuis le 5 janvier, les professionnels de santé âgés de 50 ans ou plus, ainsi que ceux présentant des risques de développer une forme grave de la maladie, peuvent se faire vacciner. Cela comprend les secrétaires médicales, les techniciens de laboratoire, les préparateurs en pharmacie, les ambulanciers, les manipulateurs radio et les pompiers. Il faut présenter un document justifiant de sa profession et de son âge, et le cas échéant, pour établir le risque ouvrant l'accès au vaccin (par exemple une ordonnance).De nouveaux publics, en effet, ont été déclarés prioritaires et pourront donc bénéficier du vaccin dès lundi 18 janvier. Le ministre Olivier Véran a dévoilé jeudi soir la liste suivante, sur avis de la HAS et d'Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale : insuffisance rénale chronique sévère, cancer sous traitement, transplantés d'organe et personnes atteintes de trisomie. Ces personnes devront obtenir une ordonnance de leur médecin traitant. Cela concerne 800 000 personnes atteintes de maladies graves qui les rendent vulnérables à des formes graves du Covid-19. En revanche, le diabète n'a pas été mentionné par le ministre.La vaccination n'est pas contre-indiquée chez les patients sous anticoagulants, à condition de prendre les précautions nécessaires. La Haute Autorité de santé en détaille quelques-unes : injection dans le muscle deltoïde, aiguille de petit calibre, pression ferme sur le point d'injection sans massage ni frottement (pendant deux minutes au moins…). Par ailleurs, le patient doit être informé du risque d'hématome avant de bénéficier du vaccin.Les personnes qui vivent avec le virus du VIH n'ont pas été exclues des études mais les données de ce groupe n'ont pas été incluses dans l'analyse de l'efficacité du vaccin de Moderna, par exemple. La Haute Autorité de santé recommande tout de même de leur proposer la vaccination, "quel que soit le nombre de CD4" (une protéine de surface dont le nombre détermine l'état immunitaire du patient). En Allemagne, les personnes qui vivent avec le virus du VIH sont intégrées dans le troisième groupe des personnes prioritaires. Au Royaume-Uni, elles figurent dans le sixième des neuf groupes prioritaires. En France, cette population ne fait pas l'objet d'une mesure de priorité.Les personnes ayant un traitement immunosuppresseur et les personnes immunodéprimées (hors VIH) ont été exclues des études cliniques, rappelle la HAS (PDF). Mais la vaccination est tout de même recommandée dans ces situations, car ces populations font partie des personnes à risque de forme grave. Il convient d'en parler avec son médecin.Ce n'est pas d'actualité. "Nous avons raisonné par ordre de priorité, et clairement les catégories jeunes ne font pas partie des plus à risque",expliquait début décembre au Parisien Daniel Floret, vice-président de la commission technique des vaccinations de la HAS. Mais surtout, les fabricants doivent d'abord obtenir une autorisation de mise sur le marché pour cette catégorie d'âge, qui n'a pas participé aux essais cliniques menés jusqu'ici. Pour le moment, Pfizer ne dispose d'une AMM que pour les personnes âgées d'au moins 16 ans et Moderna pour les personnes âgées d'au moins 18 ans. Le premier a débuté un essai en octobre avec des participants âgés entre 12 et 15 ans. Le second n'a pas encore débuté le recrutement pour un essai sur 3 000 volontaires de 12 à 17 ans.Contre-indicationsLors des essais pré-cliniques menés par Pfizer et Moderna sur les animaux, il n'y a pas eu d'effets secondaires sur la fertilité, la grossesse ou le développement du fœtus. A ce stade, ce type d'étude spécifique n'a pas été mené chez les femmes enceintes, mais aucun événement indésirable n'a été signalé chez celles qui ont participé aux essais cliniques. Par simple mesure de précaution, des études spécifiques sont prévues et les femmes enceintes sont pour le moment exclues des campagnes de vaccination.L'administration du vaccin ne sera envisagée que lorsque le bénéfice attendu sera supérieur au risque éventuel, ajoute l'Agence européenne des médicaments. Les autorités britanniques recommandent (PDF en anglais) par exemple aux femmes enceintes ou qui allaitent de solliciter l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien avant de se faire vacciner. "Par mesure de précaution, vous devriez éviter de tomber enceinte au moins deux mois après le vaccin", est-il également mentionné. Par ailleurs, il n'existe pas encore de données sur une éventuelle excrétion de vaccin dans le lait maternel.Cette question a notamment fait l'objet d'un débat en Russie, début décembre, après des consignes gouvernementales prônant deux semaines d'abstinence avant la première injection et trois semaines après la seconde, soit deux mois au total en comptant l'intervalle. "Si vous voulez être forts et avoir une réponse immunitaire forte, ne buvez pas d’alcool", a notamment déclaré la responsable de l'agence sanitaire russe. En France, le Haut Conseil de la santé publique avait d'ailleurs classé la surconsommation d'alcool parmi les facteurs pouvant expliquer une non-réponse au vaccin contre l'hépatite B.Cette durée de deux mois semble toutefois exagérée et ne repose sur aucune donnée scientifique. Interrogé à ce propos par New Scientist (en anglais), le responsable du centre Gamaleïa de Moscou a simplement évoqué la nécessité d'adopter un comportement responsable, comme pour tous les vaccins, afin de laisser le corps former une réponse immunitaire dans de bonnes conditions – au moins pendant trois jours avant et après. Les fabricants Pfizer et Moderna n'ont émis aucun avertissement sur ce point, qui reste mal documenté scientifiquement.Oui, mais la Haute Autorité de santé préconise (PDF) tout de même un intervalle minimum de 14 jours entre un vaccin contre le Covid-19 et un autre vaccin, en l'absence de données sur une administration concomitante. Il est également conseillé "de ne pas faire un autre vaccin dans l'intervalle entre les deux doses de l'un ou l'autre des vaccins", précise l'HAS. Enfin, si le vaccin contre le Covid-19 est administré par inadvertance dans les 14 jours suivant l'administration d'un autre vaccin, il n'est pas nécessaire d'administrer une dose supplémentaire pour l'un ou l'autre de ces vaccins.Organisation de la campagne vaccinaleUn courrier d'invitation sera prochainement envoyé par l'Assurance-maladie aux personnes âgées de 75 ans et plus, département par département, afin de les informer sur le centre de vaccination le plus proche de chez elles. Ces lettres seront envoyées progressivement, afin d'éviter une saturation des centres.Cela ne semble pas utile, sauf si vous avez été en contact avec une personne malade. Si vous avez eu le Covid-19, il suffit, comme expliqué plus haut, d'attendre trois mois après le début des symptômes, voire de prendre conseil auprès de votre médecin. Par ailleurs, la HAS ne recommande pas la réalisation d'une sérologie pour appuyer la décision de vaccination, car celle-ci "ne permet pas d'attester d'une immunité face au virus". Il est encore difficile, à l'heure actuelle, de définir "le marqueur immunologique de protection contre le SARS-Cov-2", détaille la Haute Autorité de santé.Négatif. "Aujourd'hui, nous avons deux vaccins validés, deux vaccins à ARN messager avec la même efficacité [et] les mêmes indications", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran sur BMFTV, le 7 janvier. "Il n'y a pas lieu de poser la question du choix", a-t-il ajouté. "Si les indications sont les mêmes que pour les deux premiers, vous serez vaccinés par l'un ou par l'autre. On ne va pas commencer avec : 'Moi je préfère un vaccin à virus atténué, moi un vaccin à ARN...' On ne ne s'en sortirait pas." Voilà qui a le mérite d'être clair.Le ministre de la Santé Olivier Véran, en effet, avait annoncé sur RTL que les Français souhaitant avoir accès au vaccin pourraient bientôt s'inscrire sur internet, par téléphone ou sur l'application TousAntiCovid. Ce dispositif a été lancé le jeudi 14 janvier, mais à l'attention des publics concernés, à savoir les personnes âgées de plus de 75 ans. Un numéro national a été mis en place (0800 009 110), le site sante.fr a été actualisé et il est également possible de contacter directement l'un des centres de vaccination disponibles. A ce jour, en revanche, aucun calendrier de pré-inscription n'a été communiqué pour l'ensemble de la population.C'est un choix de communication politique. Faut-il donner l'exemple à ses compatriotes et lancer le mouvement, comme le président élu américain Joe Biden ou le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ? Ou s'en tenir à la stratégie vaccinale adoptée, par souci de cohérence ? Le gouvernement français a choisi la seconde option. "Je n'aurai aucune difficulté à me faire vacciner, je peux même vous dire mon impatience à pouvoir être protégé par le vaccin, a déclaré fin décembre le ministre de la Santé, interrogé à ce propos sur France 2. [Mais] je suis à faible risque de forme grave, étant âgé de 40 ans, donc je laisse la place à celles et ceux qui doivent en bénéficier en priorité."Et Olivier Véran de poursuivre : "Si je me faisais vacciner devant les caméras, les plus réfractaires d'entre nous diraient que ce n'est pas le vaccin qu'on m'a inoculé. D'autres diraient que j'ai pris la place d'une personne fragile." Il a de nouveau défendu cette position, lors d'une récente audition à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs jours, de très nombreux professionnels de santé publient des images de leur vaccination sur les réseaux sociaux, mais ils font partie des publics concernés par la campagne.Cette question a fait l'objet d'un débat parfois animé entre des professionnels hospitaliers, plutôt favorables à cette option, et des médecins généralistes, qui y sont plutôt opposés. En Allemagne, certains "vaccinodromes" peuvent accueillir jusqu'à 5 000 personnes par jour, dans des espaces publics aménagés pour l'occasion. De son côté, la France privilégie la mise en route, d'ici à la fin janvier, de 600 centres médicaux – la liste est en train d'être dressée. Ils viendront en appui des hôpitaux et accompagneront le déploiement de la stratégie vaccinale, en accueillant d'abord les personnes âgées d'au moins 75 ans, en dehors des Ehpad.La campagne devrait être ouverte à tous les Français, sans restriction, vers la fin du printemps. Le gouvernement semble privilégier une vaccination de proximité. Début décembre, le Premier ministre, Jean Castex, avait souhaité que le médecin traitant "soit au cœur du dispositif". A la fin du mois, Olivier Véran avait fait référence au précédent de la grippe H1N1, en 2009, et déclaré qu'on avait déjà "essayé [les 'vaccinodromes'] en France" et que "ça n'avait pas marché". Par ailleurs, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a estimé sur franceinfo que les entreprises pourraient "jouer un rôle" lors de l'ouverture de la vaccination au plus grand nombre.Cette question n'a pas encore été évoquée par les autorités sanitaires. Il est vrai que les pharmaciens peuvent réaliser certaines vaccinations depuis l'an passé. Cet automne et cet hiver, ils ont vacciné 3,6 millions de personnes contre la grippe saisonnière, selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). Interrogé dans Le Figaro, son président Gilles Bonnefond réclame donc que les pharmaciens aient l'autorisation de participer à la campagne contre le Covid-19. "Les statistiques montrent que 40 heures de vaccination seraient nécessaires à chaque médecin, à raison de cinq vaccins par minute, abonde sur franceinfo Michaël Rochoy, médecin généraliste à Outreau (Pas-de-Calais) et membre du collectif Du côté de la science. Il faut déléguer la tâche aux pharmaciens."Ce recours aux pharmacies, toutefois, semble plus aisé à mettre en route avec le vaccin développé par AstraZeneca, pour des raisons logistiques liées à la conservation des vaccins à ARNm.Vie sociale et voyagesDominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de santé, a affirmé sur franceinfo que ce n'était pas à l'ordre du jour : "Nous ne nous sommes pas penchés sur cette question parce que, tout bêtement, on ne sait pas si ce vaccin bloque la transmission, ça n'a donc pas de sens." Et même en cas de données convaincantes sur le blocage de la transmission, cette question restera débattue.Après des protestations, le gouvernement a déjà remballé fin décembre un projet de loi sur les urgences sanitaires, qui prévoyait la possibilité future de "subordonner" certains déplacements et activités à la présentation d'un test négatif, d'un vaccin ou d'un traitement. Une telle mesure pourrait être "conforme aux droits fondamentaux, mais à certaines conditions assez exigeantes", explique à franceinfo Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes.Le gouvernement a toujours répété que le vaccin ne serait pas obligatoire, mais un éventuel "passeport" vaccinal pourrait changer la donne. Par ailleurs, il faudrait d'abord rendre ce vaccin accessible à tous, prévoir des dérogations pour ceux qui ont des contre-indications médicales et préciser le champ d'application d'un tel sésame. Il faudrait également préciser la manière dont les contrôles seront réalisés, et quelle preuve utiliser (carnet de vaccination, application...). La question des données médicales est sensible.Oui. Au bénéfice du doute, une personne vaccinée devra continuer à porter le masque et à respecter les gestes barrières. Les chercheurs tentent de savoir si les anticorps induits par le vaccin ont la capacité de se projeter rapidement dans les muqueuses nasales, avant que le virus n'ait le temps de s'y répliquer et d'être transmis par voie aéroportée à un autre individu. Certains laboratoires planchent d'ailleurs sur des vaccins nasaux, qui permettraient de monter la garde très tôt en cas d'infection.Ce n'est pas exclu. "Il est possible que la Covid-19 devienne une maladie à recrudescence saisonnière comme la grippe, explique la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf), ce qui pourrait justifier l'obtention d'une immunité à long terme". Il faudra donc surveiller deux paramètres : la durée de l'immunité induite par le vaccin, mais aussi l'évolution du virus. Si l'organisme n'est plus capable de reconnaître d'éventuels variants, il faudra alors adapter le vaccin en conséquence.Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a répondu "plutôt non" à cette question, lundi sur LCI. Mais l'Association du transport aérien international élabore depuis l'an passé un "travel pass" ("passeport pour voyager") utilisable sur smartphone. Celui-ci permettrait de prouver sa vaccination aux compagnies aériennes et aux douanes. "Je ne pense pas qu'une compagnie aérienne, de son propre chef, ait la compétence juridique pour imposer ça à des passagers sans que ça ait été avalisé par des autorités administratives", rappelait toutefois Guy-Pierre Caron, avocat au barreau de Paris, sur France 2. A ce jour, aucun pays n'a introduit l'obligation de présenter un document prouvant sa vaccination. Enfin, le comité d'urgence de l'OMS s'est exprimé contre un certificat de vaccination nécessaire aux voyages internationaux.