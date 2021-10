Vaccins Covid-19 : Washington offre 336 000 nouvelles doses de Johnson & Johnson au Sénégal

Les États-Unis ont fait un don de 336 000 nouvelles doses du vaccin Johnson & Johnson au Sénégal dans le cadre de l’initiative Covax.



Le don est arrivé, ce jeudi, à l’aéroport international Blaise Diagne. D'après L'AS, il s’agit du plus important don jamais offert par un seul pays au Sénégal.



Ce lot porte à 638 000 le nombre de doses de vaccins Covid-19 fournies au Sénégal, y compris les 302 400 doses du vaccin Johnson & Johnson précédemment offertes.



Pour rappel, plus de 192 millions de doses de vaccin ont été livrées par Washington à plus de 100 pays.