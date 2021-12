Variant Omicron : Le président Ramaphosa fustige la stigmatisation et appelle les uns et les autres à faire attention

«Si les Etats-Unis lèvent l’interdiction de voyage sur l’Afrique du Sud, nous serons heureux et nous allons voir que les Américains peuvent voyager et nous nous rendrons compte que nous avons besoin d’être guidés par la science et non par la politique. Nous serons très heureux de cette décision et nous allons travailler là-dessus». C’est ce qu’a fait savoir le président de la République d’Afrique du Sud, qui effectuait une visite officielle au Sénégal ce mardi 7 décembre 2021.





Interpellé sur le nouveau variant Omicron qui a été découvert dans son pays récemment, SEM Matamela Cyril Ramaphosa renseigne qu’il va tenir un conseil sur la Covid-19 pour réfléchir comment répondre à la pandémie.









Mais, fustigeant la stigmatisation que son pays fait l’objet depuis l’apparition de ce nouveau variant, il estime que les uns et les autres doivent «faire attention par rapport à la manière dont ils vont gérer les mesures qu’ils vont mettre en place».